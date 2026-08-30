Το γκολ του Ζότα Σίλβα έκανε τη διαφορά στην Τρίπολη, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε και δύο δοκάρια, να επικρατεί του Αστέρα με 1-0 και να έχει δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά δραστήριοι στα πρώτα λεπτά και στο 7′ έγιναν επικίνδυνοι με το σουτ του Ορόσκο που απέκρουσε δύσκολα ο Ορτέγκα, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν στη συνέχεια να κάνουν το παιχνίδι τους, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί και δεν τον έβρισκαν, στο 31′ όμως κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στην πρώτη τους φάση: Σέντρα του Σάλιακα, κεφαλιά του Ζότα Σίλβα από κοντά και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγε για δεύτερο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και θα μπορούσε να το πετύχει στο 44′ με το πλασέ του Ρόκα, ο Παπαδόπουλος όμως, έστω και δύσκολα, κατάφερε να αποκρούσει.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 46′, οι Πειραιώτες άγγιξαν το 0-2 αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Ελ Κααμπί, ενώ στο 53′ η ομάδα της Τρίπολης απείλησε με το καλό σουτ του Ορόσκο που έφυγε άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 58′, ο Ελ Κααμπί είχε νέα ευκαιρία καθώς βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Παπαδόπουλο και από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση μέχρι το 96′, όταν ο Φρόιλερ έβγαλε σε θέση για γκολ τον Γκονσάλες αλλά αυτός, στο ντεμπούτο του, έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82′ Παπακανέλλος), Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο (46′ λ.τρ. Πέρεθ), Κετού (76′ Καλτσάς), Ορόσκο (60′ Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (76′ Μακέντα).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (64′ λ.τρ. Σμαϊλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι (75′ Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζότα (69′ Ζέλσον), Ρόκα (69′ Γκονζάλες), Ελ Καμπί (75′ Σα).