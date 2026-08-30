Για νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα της Σανταντέρ, μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, κάνουν λόγο στην Κολομβία.

Το όνομα του 23χρονου διεθνή Κολομβιανού χαφ παίζει εδώ και καιρό για τους «ερυθρόλευκους», η απόκτησή του όμως μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, τόσο λόγω των 20 εκατ. ευρώ που ζητούν οι Ισπανοί, όσο και επειδή υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες.

Παρ’ όλα αυτά, στον Πειραιά επιμένουν, όπως αναφέρουν οι Κολομβιανοί, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει θέσει ως στόχο την απόκτησή του. Σύμφωνα με τους Κολομβιανούς, η πρόταση προς τον Πουέρτα είναι να υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια να παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Έτσι, θα έχει και την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Europa League με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έχουν ως στόχο να προχωρήσουν πολύ στη διοργάνωση, όπως είπε και ο Μαρινάκης στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase.