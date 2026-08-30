Στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικοί στα Χανιά, έπειτα από τον εντοπισμό πέντε συσκευασιών με λευκή σκόνη, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε ρουχισμό που προοριζόταν για τον κρατούμενο γιο του.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσήλθε στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκεπτήριο στον γιο του, έχοντας μαζί του νάιλον σακούλα με είδη ρουχισμού προς παράδοση.

Κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, εντοπίστηκαν σε δύο φόρμες γυμναστικής πέντε μακρόστενες συσκευασίες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί και ραφτεί επιμελώς στο εσωτερικό των ρούχων.

Οι συσκευασίες περιείχαν σκόνη λευκού χρώματος, συνολικού βάρους περίπου 50 γραμμαρίων, και κατασχέθηκαν.

Άμεσα ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, αστυνομικοί του οποίου μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα ουσία αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής σύστασή της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.