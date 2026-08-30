Στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και της στρατιωτικής ισχύος της χώρας αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωσή του κατά την τελετή αποφοίτησης των στρατιωτικών Σχολών Πολέμου.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία υλοποιεί αυτή την περίοδο έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αμυντικών προγραμμάτων, κάνοντας λόγο για 1.468 έργα, συνολικού κόστους που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Διεύθυνση της Αμυντικής Βιομηχανίας μας υλοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα 1.468 έργα, το συνολικό κόστος των οποίων ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ερντογάν στάθηκε στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής στον τομέα της άμυνας, υποστηρίζοντας ότι το ποσοστό της έχει πλέον ξεπεράσει το 82%.

«Στην αμυντική βιομηχανία, όπου έχουμε αυξήσει το ποσοστό εγχώριας παραγωγής πάνω από το 82%, πλέον ανταγωνιζόμαστε μόνο τους εαυτούς μας», δήλωσε.

«Η Τουρκία παίζει πλέον σε διαφορετική κατηγορία»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της στρατιωτικής αποτρεπτικής ισχύος.

Απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, δεν θέλουν να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο, υποστήριξε ότι παράγοντες και δομές που πριν από δύο ή τρεις δεκαετίες θεωρούνταν «απειλή για την ασφάλεια» της Τουρκίας δεν διαθέτουν πλέον την ισχύ και την κλίμακα ώστε να ανταγωνιστούν τη χώρα.

«Η Τουρκία δεν είναι πλέον μια χώρα που θα τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη ή θα δίνει σημασία στις παραληρητικές τους δηλώσεις», είπε.

Και κατέληξε με μια χαρακτηριστική αποστροφή για τη θέση που, κατά τον ίδιο, έχει πλέον η Τουρκία στη διεθνή σκηνή:

«Η Τουρκία παίζει πλέον σε διαφορετική κατηγορία (λίγκα)».