Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο εκτοξευτές πυραύλων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο νησί Λαράκ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο Al Jazeera Arabic.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι η επίθεση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι εκτοξευτές ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν πυραύλους που έφεραν ναυτικές νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τη ροή των πλοίων μέσω της θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Ορισμένες αρχικές ανεπίσημες αναφορές δείχνουν ότι, ως αποτέλεσμα του εγκλήματος του Αμερικανού εχθρού, μέχρι στιγμής 2 άτομα έχουν μαρτυρήσει και 2 άλλα έχουν τραυματιστεί» ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.