Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και στις πρώτες του δηλώσεις, στο επίσημο κανάλι της ομάδας, αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού του.

Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου χαφ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Παρτιζάν και ακολούθησαν οι πρώτες του δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

Για το πώς νιώθει που είναι πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ: «Είναι χαρά μου που είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επιθυμία μου ήταν να έρθω σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτή την πόλη, ανυπομονώ να παίξω σε αυτό το γήπεδο, να ζήσω την εμπειρία του, τους οπαδούς».

Για τη φιλία του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν: «Είμαστε μία ασπρόμαυρη οικογένεια. Είμαστε αδερφικά σωματεία, οι οπαδοί μας είναι αδέρφια, ξέρω τι σημαίνει αυτό».

Για τους λόγους που επέλεξε να έρθει στον ΠΑΟΚ: «Είχα και άλλες επιλογές αλλά επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί αγαπώ περισσότερο αυτά τα ασπρόμαυρα χρώματα, την ατμόσφαιρα, τον κόσμο, αυτοί ήταν οι λόγοι».

Για το ποιους παίκτες του ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη: «Φυσικά γνωρίζω τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχουμε αγωνιστεί μερικές φορές μαζί με την εθνική ομάδα, επίσης όταν ήμουν παιδί, ο Αντρίγια έπαιζε στην Παρτιζάν και τον παρακολουθούσα από την κερκίδα. Γνωρίζω επίσης τον Σερίφ Εντιαγέ, ήμασταν αντίπαλοι, όταν έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα».

Για το τι προσφέρει μέσα στο γήπεδο: «Η αγαπημένη μου θέση είναι ο επιτελικός μέσος. Το σημαντικό είναι ότι επιτίθεμαι στους χώρους, ανάμεσα στις γραμμές, επίσης μπορώ να τρέχω πολύ και να βρίσκομαι στα 60 μέτρα του αντιπάλου.

Για το γεγονός ότι τον αποκαλούν «Σέρβο Τζουντ Μπέλιγχαμ»: «Ίσως επειδή έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Τρέχω πολύ, παίζω και στις δύο πλευρές, είμαι παίκτης box to box, ξέρω να αμύνομαι, να σκοράρω, να παίζω επιθετικά, το ποδοσφαιρικό μου είδωλο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά ως μέσος ο Τζουντ Μπέλιγχαμ».

Για τους στόχους του με τον ΠΑΟΚ: «Θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, προσωπικά θέλω να προσαρμοστώ στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ και να πετύχω πολλά γκολ και ασίστ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να αγωνιστώ με την ομάδα και να δώσω τα πάντα γι’ αυτή, πάμε ΠΑΟΚ!».