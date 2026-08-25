Η διά βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον ένα «επιπλέον προσόν» για λίγους, αλλά μια βασική προϋπόθεση για όλους όσοι επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί, ανταγωνιστικοί και ουσιαστικά παρόντες σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται διαρκώς. Ζούμε στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας «επανάστασης των δεξιοτήτων», όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αυτοματοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναδιαμορφώνουν ρόλους, ειδικότητες και απαιτήσεις σε κάθε κλάδο.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο: η αγορά εργασίας ζητά πλέον πιο σύνθετα «πακέτα» ικανοτήτων, που δεν περιορίζονται σε τεχνικές γνώσεις, αλλά συνδυάζουν κοινωνικές, συναισθηματικές και υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα και η ικανότητα λήψης αποφάσεων μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το E-Learning του ΕΚΠΑ τοποθετείται ως μια δομημένη, σταθερή και αξιόπιστη απάντηση στην ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων. Όπως έχει επισημάνει ο Ομότιμος Καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, η επένδυση στις δεξιότητες του μέλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: η διά βίου εκπαίδευση είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να κλείσουν τα κενά της αγοράς εργασίας, να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να προωθηθεί η συμπερίληψη, παρέχοντας ευκαιρίες εξέλιξης σε περισσότερους ανθρώπους, ανεξαρτήτως αφετηρίας ή συνθηκών.

Η πορεία του Προγράμματος αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη στρατηγική. Με διαδρομή 25 ετών, έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 200.000 άτομα, προσφέροντας πάνω από 700 εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης σε 60+ κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό οικοσύστημα που αντιμετωπίζει τη γνώση ως εργαλείο εξέλιξης, καθώς επανασχεδιάζει τη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και το επαγγελματικό όφελος. Η φιλοσοφία του εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με πρακτική αξία, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να μεταφέρει άμεσα την γνώση στην εργασία του, να αναβαθμίσει τον τρόπο που λειτουργεί, να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες.

Η τεχνολογική αιχμή αυτού του μεταβαλλόμενου τοπίου είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Η ΤΝ δεν αφορά μόνο τους ειδικούς της πληροφορικής, αντιθέτως διατρέχει τη διοίκηση, το marketing, τη διαχείριση έργων, τα χρηματοοικονομικά, την υγεία, τη νομική πρακτική, την εκπαίδευση, ακόμα και πεδία που συνδέονται με την υποστήριξη του ανθρώπου και της συμπεριφοράς. Οι εξελίξεις στον τομέα αυτόν δημιουργούν νέα επαγγελματικά προφίλ και διαφοροποιούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, οπότε απαιτούνται νέα προγράμματα για την κάλυψη των καινούριων αναγκών.

Ανταποκρινόμενο σε αυτή την ανάγκη, το E-Learning του ΕΚΠΑ έχει αναπτύξει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων στην ΤΝ, οργανωμένο ανά τομέα εφαρμογής. Η προσέγγιση είναι στοχευμένη: από σύγχρονες εφαρμογές σε Project Management και Marketing έως εξειδικεύσεις που αφορούν κρίσιμους κλάδους, όπως Υγεία, Χρηματοοικονομικά, Νομική και Παιδαγωγικά. Η μεθοδολογία δίνει έμφαση τόσο στη θεωρητική κατανόηση των αρχών της ΤΝ όσο και στην πρακτική χρήση εργαλείων, όπως το ChatGPT και μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να σχεδιάζει λύσεις, να αξιολογεί αποτελέσματα, να διαχειρίζεται κινδύνους και να εφαρμόζει την ΤΝ με υπευθυνότητα σε πραγματικά επαγγελματικά σενάρια.

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το E–Learning του ΕΚΠΑ ωστόσο, πέραν της Τεχνητής Νοημοσύνης, καλύπτουν στο σύνολό τους ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά, Λογιστική, Marketing, Ψυχολογία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική, Υγεία, Νοσηλευτική, Διατροφή, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Πολιτισμός, κ.ά.

Η εξωστρέφεια του Προγράμματος αποδεικνύει ότι η τεχνογνωσία του δεν περιορίζεται στην εγχώρια αγορά. Από το 2016, προσφέρονται 49 αγγλόφωνα προγράμματα που προβάλλουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, τη γλώσσα και τη φιλοσοφία, αλλά και τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η Νανοϊατρική. Με πάνω από 3.500 εκπαιδευόμενους από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, το E-Learning του ΕΚΠΑ λειτουργεί ως πρεσβευτής σύγχρονης ελληνικής ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, ο πυλώνας της εταιρικής κατάρτισης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Σε ένα περιβάλλον όπου οι οργανισμοί κρίνονται από την ταχύτητα προσαρμογής τους, η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού συνιστά επένδυση. Πάνω από 2.500 εταιρείες έχουν εμπιστευθεί το E-Learning του ΕΚΠΑ για την επιμόρφωση στελεχών τους, αξιοποιώντας προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Τέλος, η κοινωνική διάσταση παραμένει κεντρική. Πιστό στις αξίες της συμπερίληψης, το Πρόγραμμα ακολουθεί εκπτωτική πολιτική για ειδικές ομάδες εκπαιδευομένων και παρέχει συνολικές εκπτώσεις που αγγίζουν το 40%. Επιπλέον, λειτουργεί η πλατφόρμα https://free.elearningekpa.gr/ με ελεύθερη πρόσβαση σε επιμορφωτικό υλικό, eBooks και άρθρα, ενισχύοντας την κουλτούρα της διά βίου μάθησης για όλους.

Το E-Learning του ΕΚΠΑ δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική επιλογή. Είναι μια στρατηγική απάντηση στην εποχή της αλλαγής και μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον.

Δημοφιλή Προγράμματα

AI Specialist | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Agentic AI και Ανάπτυξη Συστημάτων | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Big Data Developer με Hadoop, Apache Spark, MongoDB, Python | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

AI Marketing | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

AI Ethic Officer | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

ESG & Sustainability Performance Management | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Μικροδιδασκαλίες – ΕΚΠΑ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM) | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Money, Banking and Cryptocurrencies | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρία και Κλινική Πράξη | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεσίτης Ακινήτων | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Έναρξη Μαθημάτων: 21/9/2026

• Πληροφορίες: https://elearningekpa.gr