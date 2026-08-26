Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Την αιτία του θανάτου της επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί της, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απώλειάς της.



«Αφού αντιμετώπισε με γενναιότητα μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι έφυγε σήμερα από την επίγεια ζωή της στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα», ανέφερε η ομάδα της σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν έχει γίνει γνωστό από ποια μορφή καρκίνου έπασχε.



Η Πάρτον είχε αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα από αρκετές προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις, επικαλούμενη προβλήματα υγείας. Μόλις δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό της είχε ακυρώσει εμφάνισή της στο Dollywood, εξηγώντας ότι ο γιατρός της είχε συστήσει να μην ταξιδέψει. Τα προβλήματα υγείας είχαν αρχίσει να επηρεάζουν το πρόγραμμά της ήδη από το 2025, χωρίς η ίδια να αποκαλύψει τότε ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Από τη φτώχεια του Τενεσί στην κορυφή της μουσικής

Η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί και μεγάλωσε σε μια πολυμελή και φτωχή οικογένεια, ως ένα από τα 12 παιδιά. Τα παιδικά της χρόνια στα Απαλάχια Όρη επηρέασαν βαθιά τη μετέπειτα τραγουδοποιία της, με την ίδια να μετατρέπει συχνά προσωπικές και οικογενειακές εμπειρίες σε τραγούδια.



Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, τραγουδώντας στην εκκλησία, ενώ σε ηλικία μόλις 13 ετών εμφανίστηκε στο θρυλικό Grand Ole Opry. Μία ημέρα μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ αποφασισμένη να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στη μουσική.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 1967, όταν εντάχθηκε στο τηλεοπτικό «The Porter Wagoner Show». Η συνεργασία της με τον Πόρτερ Γουάγκονερ την έκανε γνωστή σε ολόκληρη την Αμερική, αλλά η Πάρτον σύντομα διεκδίκησε την καλλιτεχνική ανεξαρτησία της και δημιούργησε μία από τις πιο επιτυχημένες σόλο καριέρες στην ιστορία της country.



Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Jolene», «Coat of Many Colors», «9 to 5» και «I Will Always Love You». Το τελευταίο απέκτησε μια δεύτερη, παγκόσμια ζωή το 1992, όταν η Γουίτνεϊ Χιούστον το ερμήνευσε για την ταινία «The Bodyguard», μετατρέποντάς το σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας.



Η Πάρτον δεν περιορίστηκε στα όρια της country. Πέρασε με επιτυχία στην pop, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες διαφορετικών μουσικών ειδών και πειραματίστηκε με gospel, bluegrass και rock. Με τον Κένι Ρότζερς γνώρισε τεράστια επιτυχία με το «Islands in the Stream», ενώ οι συνεργασίες της με τη Λίντα Ρόνσταντ και την Έμιλου Χάρις στα άλμπουμ «Trio» αποτέλεσαν επίσης ορόσημα της καριέρας της.

Στη διάρκεια μιας καριέρας σχεδόν επτά δεκαετιών, κέρδισε 11 Grammy και έφτασε 26 φορές στην κορυφή του country chart του Billboard. Το 1999 εντάχθηκε στο Country Music Hall of Fame, ενώ το 2022 πέρασε και στο Rock & Roll Hall of Fame, επιβεβαιώνοντας την επιρροή της πολύ πέρα από τα όρια της country μουσικής.

Η καριέρα στον κινηματογράφο και η επιχειρηματική αυτοκρατορία

Η επιτυχία της επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο. Το 1980 πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν στην κωμωδία «9 to 5», γράφοντας παράλληλα το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο προτάθηκε για Όσκαρ. Ακολούθησαν ταινίες όπως το «The Best Little Whorehouse in Texas» και το «Steel Magnolias».



Παράλληλα αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματίας. Το 1986 άνοιξε το Dollywood στο Πίτζεον Φορτζ του Τενεσί, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της πολιτείας και δημιουργώντας γύρω από το όνομά της ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων στον χώρο της ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας.

Η τεράστια φιλανθρωπική παρακαταθήκη

Για εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο, η κληρονομιά της Πάρτον δεν περιορίζεται στη μουσική. Το 1988 δημιούργησε το Dollywood Foundation, αρχικά με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών στην περιοχή όπου είχε μεγαλώσει.



Το 1995 ίδρυσε το Imagination Library προς τιμήν του πατέρα της, ο οποίος δεν είχε μάθει ποτέ να διαβάζει και να γράφει. Μέσω του προγράμματος αποστέλλονταν δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς τους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη γενέτειρά της και επεκτάθηκε στη συνέχεια στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.



Μέχρι τον θάνατό της, το πρόγραμμα είχε μοιράσει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, εξελισσόμενο σε μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες παιδικού αλφαβητισμού στον κόσμο.

Η φιλανθρωπική της δράση επεκτάθηκε στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016 στο Τενεσί, βοήθησε οικονομικά οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Το 2020 προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια στο Vanderbilt University Medical Center για έρευνα πάνω στον κορωνοϊό, χρηματοδότηση που συνέβαλε στις έρευνες που οδήγησαν στο εμβόλιο της Moderna.

Ο γάμος σχεδόν έξι δεκαετιών και η απώλεια του συζύγου της

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Πάρτον έζησε για σχεδόν έξι δεκαετίες στο πλευρό του Καρλ Ντιν. Παντρεύτηκαν το 1966 και εκείνος απέφευγε συστηματικά τη δημοσιότητα, παρά την παγκόσμια φήμη της συζύγου του.



Ο Ντιν πέθανε τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια γάμου. Η Πάρτον είχε παραδεχθεί αργότερα ότι προσπαθούσε να ξαναβρεί τις ισορροπίες της «πνευματικά, συναισθηματικά και σωματικά» μετά την απώλειά του. Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά, ενώ η Πάρτον είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τα ανίψια της και ήταν νονά της Μάιλι Σάιρους.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μουσικοί, ηθοποιοί και πολιτικοί απέτισαν φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν της.



Η Ντόλι Πάρτον άφησε πίσω της μια καριέρα που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια ενός μουσικού είδους. Τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, κατάφερε να μετατρέψει την ιστορία ενός κοριτσιού που μεγάλωσε στη φτώχεια του αγροτικού Τενεσί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιστορίες επιτυχίας της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Όπως είχε πει η ίδια για το αποτύπωμα που ήθελε να αφήσει, «Τα τραγούδια είναι η κληρονομιά μου».