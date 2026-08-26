Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (26/8) ο Ιμράν Λούζα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε σε όλα με τη Γουότφορντ.

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν με τους Άγγλους για ένα ποσό που πλησιάζει στα 8 εκατ. ενώ συμφωνία υπάρχει και με τον παίκτη για συμβόλαιο τριών χρόνων, με τις ετήσιες απολαβές του να είναι στο ένα εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έκλεισε το πρωί της Τετάρτης και το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 27χρονος Μαροκινός χαφ προσγειώθηκε στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Λούζα θα περάσει την Πέμπτη (27/8) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή (28/8) θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ.