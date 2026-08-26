Η Άγκυρα αναζητά νέους διαύλους στην Ουάσινγκτον προκειμένου να ανοίξει ξανά ο δρόμος για τα F-35, παρά τα πολιτικά και θεσμικά εμπόδια που εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιστροφή της στο πρόγραμμα. Με την κυβέρνηση Τραμπ να εμφανίζεται περισσότερο δεκτική στις τουρκικές επιδιώξεις, αλλά το Κογκρέσο να παραμένει καθοριστικός παράγοντας, η Τουρκία επιχειρεί πλέον να ενισχύσει την επιρροή της στο αμερικανικό κέντρο λήψης αποφάσεων, επιστρατεύοντας ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα lobbying της Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας υπέγραψε στις αρχές Αυγούστου συμφωνία ύψους 2,4 εκατ. δολαρίων με την αμερικανική εταιρεία lobbying Ballard Partners, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό προκύπτει από έγγραφα που κατατέθηκαν στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και εξέτασε το Middle East Eye.

Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους και υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου μεταξύ της Ballard Partners και του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η αμερικανική εταιρεία θα αμείβεται με 200.000 δολάρια τον μήνα.

Συμφωνία 2,4 εκατ. δολαρίων για lobbying στην Ουάσινγκτον

Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Μπράιαν Μπάλαρντ, γνωστό στέλεχος των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα και σημαντικός χρηματοδότης του κόμματος, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με την προεδρική εκστρατεία του Τραμπ.

Βάσει της συμφωνίας, η Ballard Partners αναλαμβάνει να προσφέρει στην Άγκυρα «υπηρεσίες κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής συμβουλευτικής και προώθησης συμφερόντων» εκπροσωπώντας τα τουρκικά συμφέροντα απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Κογκρέσο και την αμερικανική πολιτική.

Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν είναι καινούργια. Το 2017, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, η Τουρκία είχε αναθέσει στην ίδια εταιρεία συμβόλαιο 1,5 εκατ. δολαρίων, λίγο μετά την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ουάσινγκτον. Εκείνη την περίοδο, η δράση της φέρεται να είχε επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην υπόθεση της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank.

Στο φόντο η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35

Η νέα συμφωνία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αυτή τη φορά άμεσος πελάτης είναι το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και καιρό να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο απομακρύνθηκε το 2019 εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Παράλληλα, η Τουρκία επιδιώκει να παραλάβει έξι F-35 που είχαν κατασκευαστεί για λογαριασμό της, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται αποθηκευμένα στις ΗΠΑ.

Το Middle East Eye είχε αναφέρει τον Ιούλιο ότι η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και την παραχώρηση των S-400 σε τρίτη χώρα, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναφέρονται ως πιθανός προορισμός. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα στην προσπάθειά της να πείσει την Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις.

Πρώην συνεργάτες του Τραμπ στην ομάδα για την Τουρκία

Στην ομάδα της Ballard Partners που αναλαμβάνει τον τουρκικό λογαριασμό συμμετέχει ο πρώην Δημοκρατικός βουλευτής της Φλόριντα Ρόμπερτ Γουέξλερ. Πρόκειται για πρόσωπο με μακρά ενασχόληση με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, καθώς το 2001 είχε συμβάλει στην ίδρυση της ομάδας του Κογκρέσου για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και τους Τουρκοαμερικανούς.

Στο ίδιο σχήμα βρίσκεται και ο Τόμας Μπούντρι, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως ειδικός βοηθός του Τραμπ και ανώτερο στέλεχος για νομοθετικές υποθέσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας μέχρι τον Απρίλιο του 2025. Στην ομάδα συμμετέχει επίσης ο Σιλ Λούκις, υψηλόβαθμο στέλεχος και στενός συνεργάτης του Μπάλαρντ.

Η Ballard Partners διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου. Μεταξύ πρώην στελεχών της συγκαταλέγονται η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και η Παμ Μπόντι. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία κατέγραψε περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια σε ομοσπονδιακά έσοδα από lobbying μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επίδοση που την έφερε στην κορυφή των εταιρειών lobbying της Ουάσινγκτον.