Μια αναγκαστική παύση καλείται να κάνει ο Έρος Ραμαζότι, προστατεύοντας αυτή τη φορά το πολυτιμότερο «εργαλείο» μιας καριέρας που μετρά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες: τη χαρακτηριστική φωνή του.

Ο 62χρονος Ιταλός τραγουδιστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές, η οποία, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι γιατροί, ωστόσο, του συνέστησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο δεν του επιτρέπει να προετοιμαστεί εγκαίρως για το αμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του «Una Storia Importante World Tour».

«Η επέμβαση στις φωνητικές χορδές πήγε καλά», ανέφερε ο Ραμαζότι στο μήνυμά του προς τους θαυμαστές του, τους οποίους ευχαρίστησε για την αγάπη και τη συμπαράστασή τους. Και έδωσε το δικό του ραντεβού για την επιστροφή: «Θα συναντηθούμε πιο δυνατοί και ενωμένοι από πριν».

Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του σε Καναδά, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική μεταφέρονται έτσι για το φθινόπωρο του 2027. Το νέο πρόγραμμα ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου από το Τορόντο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Μόντρεαλ, τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, το Μεξικό, την Μπογκοτά, τη Λίμα, το Σαντιάγο, το Μπουένος Άιρες και το Σάο Πάολο. Οι συναυλίες σε Γουαδαλαχάρα και Σαν Χοσέ ακυρώθηκαν.

Η δεύτερη επέμβαση στη φωνή του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έρος Ραμαζότι αναγκάζεται να απομακρυνθεί προσωρινά από τη σκηνή εξαιτίας προβλήματος στις φωνητικές χορδές. Το 2019 είχε υποβληθεί ξανά σε επέμβαση, τότε για πρόβλημα πάχυνσης των φωνητικών χορδών, και είχε χρειαστεί περίπου δύο μήνες αποχής και αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά και το «Vita ce n’è World Tour».

Μάλιστα, ήδη από τα τέλη Ιουνίου ο τραγουδιστής είχε προειδοποιήσει τους θαυμαστές του ότι θα χρειαζόταν να χειρουργηθεί ξανά, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν επρόκειτο να το βάλει κάτω και ότι προτεραιότητά του ήταν να ξεκουραστεί και να επιστρέψει υγιής.

Μια φωνή δεμένη με δεκαετίες ιταλικής ποπ

Με τραγούδια όπως τα «Più bella cosa», «Cose della vita», «Adesso tu» και «Un’altra te», ο Ραμαζότι κατάφερε κάτι που λίγοι Ιταλοί ποπ καλλιτέχνες πέτυχαν σε τέτοια κλίμακα: να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη και, κυρίως, στη Λατινική Αμερική.

Στην πορεία του έχει μοιραστεί το μικρόφωνο με ονόματα όπως η Τίνα Τέρνερ, η Σερ, ο Αντρέα Μποτσέλι και η Αναστάζια, ενώ η σχέση του με το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ξεκινά από τα πρώτα βήματα της καριέρας του: το 1984 κέρδισε στην κατηγορία των νέων καλλιτεχνών με το «Terra promessa» και δύο χρόνια αργότερα επικράτησε στο κυρίως διαγωνιστικό μέρος με το «Adesso tu».

Για την ώρα, όμως, ο άνθρωπος που έχτισε την καριέρα του πάνω σε μια φωνή αναγνωρίσιμη από τις πρώτες κιόλας νότες καλείται απλώς να της δώσει χρόνο. Οι συναυλίες μπορούν να περιμένουν. Το ραντεβού με το κοινό του έχει ήδη μεταφερθεί για το 2027.