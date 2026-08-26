Πολλά είναι τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς συνεχίζονται οι αδιάκοπα οι έρευνες για την υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, που αγνοείται από τις 18 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει πλέον και η αλλαγή του ιστιοφόρου από το ζευγάρι, καθώς, σύμφωνα με τον γιο του ζευγαριού, Σέρτζιο, για χρόνια διέθεταν ένα συγκεκριμένο σκάφος, αλλά φέτος αποφάσισαν να το αλλάξουν.

Αναλυτικότερα, ο Σέρτζιο εξήγησε πως, από τη στιγμή που ο πατέρας του συνταξιοδοτήθηκε το 2021, το ζευγάρι είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου του στα ταξίδια, κυρίως στη Μεσόγειο. Ωστόσο, «φέτος αποφάσισαν να αλλάξουν ιστιοφόρο, επιλέγοντας ένα μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό στον χειρισμό σκάφος». Ο ίδιος εκτιμά πως «η αλλαγή αυτή ενδεχομένως να δυσκόλεψε την κατάσταση», καθώς ο πατέρας του διέθετε πολύ μεγάλη εμπειρία στη ναυσιπλοΐα και γνώριζε καλά τον χειρισμό του, σε αντίθεση με τη μητέρα του η οποία δεν είχε την ίδια εξοικείωση.

Ο γιος του αγνοούμενου περιγράφει τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του, η οποία επέστρεψε με το ζόρι στη Μαδρίτη και φιλοξενείται στην αδελφή της. Έπειτα από σύσταση ψυχολόγου που την είχε εξετάσει στην Ελλάδα, αναζήτησε αμέσως ψυχιατρική βοήθεια μόλις επέστρεψε πίσω στην πατρίδα της. Όπως αποκαλύπτει ο Σέρτζιο, η μητέρα του δεν ήθελε αρχικά να αποχωρήσει από το ιστιοφόρο, καθώς ήθελε να παραμείνει εκεί μέχρι να βρεθεί ο σύζυγός της.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική, όπως περιγράφει, ήταν η στιγμή που ο ίδιος έφτασε στην Πύλο και αντίκρισε το ιστιοφόρο και τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του. Οι εικόνες αυτές, όπως λέει, παραμένουν ακόμη πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί συναισθηματικά. Μετά τις δύσκολες ημέρες στην Ελλάδα, επέστρεψε στο Μπούργος, προσπαθώντας να επανέλθει στην καθημερινότητά του, ενώ συνεχίζει να περιμένει με αγωνία οποιαδήποτε εξέλιξη για τον πατέρα του.

Ο ίδιος, πάντως, δεν έχει χάσει την ελπίδα του: «Θέλουμε να τον ψάξουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες».

Η οικογένεια ενημερώνεται για την πορεία των ερευνών μέσω της ισπανικής Salvamento Marítimo, η οποία λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις ιταλικές και ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με όσα τους έχουν μεταφέρει, οι έρευνες συνεχίζονται και η οικογένεια ενημερώνεται περίπου κάθε 12 ώρες, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης El Pais.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σκάφος

Τις τρεις ημέρες που πέρασε μόνη της η σύζυγος πριν καταφέρει να ζητήσει βοήθεια

Την πορεία του σκάφους

Ένα σημείωμα που βρέθηκε στο σκάφος

Την αλλαγή σκάφους πριν από το ταξίδι

Η περιγραφή της συζύγου

Θυμίζεται ότι ο άνδρας είχε ξεκινήσει ταξίδι με ιστιοφόρο μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίεθ, από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο.

Ο Χουάν αποφάσισε να ψαρέψει και κατάφερε να πιάσει έναν τόνο. Την ώρα που τον καθάριζε στο σκάφος, φέρεται να γλίστρησε πάνω στο αίμα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Κάρμεν Ντίεθ. Η 67χρονη άκουσε τον σύζυγό της να φωνάζει: «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή», όμως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Παρότι διέθετε δίπλωμα χειριστή σκάφους αναψυχής, δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση μόνη της, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να συνεχίσει την πορεία του, ενώ ο 66χρονος παρέμεινε στη θάλασσα. Η ίδια προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως το σκάφος, ενώ δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα για να καλέσει άμεσα βοήθεια.

Το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος. Ένας φίλος της οικογένειας που παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους μέσω κινητού τηλεφώνου ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι είχαν βγει από την προβλεπόμενη διαδρομή προς την Ελλάδα. Την Παρασκευή, όταν η Κάρμεν απέκτησε ξανά τηλεφωνικό σήμα, κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του και να τον ενημερώσει για όσα είχαν συμβεί, όπως δήλωσε η ίδια. Τότε ειδοποιήθηκε η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης, η οποία ενημέρωσε στη συνέχεια τις ιταλικές και τις ελληνικές αρχές.

Στο λιμάνι της Πύλου το ιστιοφόρο του ζευγαριού

Στο λιμάνι της Πύλου ρυμουλκήθηκε το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι. Το σκάφος, για λόγους έρευνας της υπόθεσης, θα παραμείνει στο σημείο για όσο χρειαστεί.