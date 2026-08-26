Στις 27 Αυγούστου 1922 με το παλαιό ημερολόγιο –9 Σεπτεμβρίου με το νέο– ο τουρκικός στρατός έμπαινε στη Σμύρνη. Το ελληνικό μέτωπο είχε καταρρεύσει, οι στρατιώτες υποχωρούσαν προς τα παράλια και χιλιάδες άμαχοι αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής.

Ανάμεσά τους δεν ήταν ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης. Ο 55χρονος ιεράρχης ήξερε καλύτερα από τον καθένα ότι η πολιτική του δράση τον είχε κάνει στόχο των νέων αρχών. Κι όμως, επέλεξε να μείνει.

Ο ιεράρχης που έγινε πολιτικός ηγέτης

Γεννημένος το 1867 στην Τρίγλια της Βιθυνίας και απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο Χρυσόστομος εξελέγη το 1902 μητροπολίτης Δράμας. Εκεί, μέσα στον Μακεδονικό Αγώνα, ανέπτυξε τόσο έντονη εκπαιδευτική και εθνική δράση που η Υψηλή Πύλη πέτυχε την απομάκρυνσή του.

Το 1910 ανέλαβε τη Μητρόπολη Σμύρνης, όπου ίδρυσε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το 1914 τον εξόρισαν οι οθωμανικές αρχές· επέστρεψε μετά την ανακωχή του Μούδρου, στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1919, υπό την ελληνική διοίκηση, ο ρόλος του ξεπέρασε τα εκκλησιαστικά καθήκοντα: αναδείχθηκε σε πολιτικό και εθνικό εκπρόσωπο μεγάλου μέρους του μικρασιατικού Ελληνισμού.

Η στάση αυτή ενίσχυσε το κύρος του στους Έλληνες, τον έφερε όμως σε διπλή σύγκρουση — με τις τουρκικές αρχές και με τον Έλληνα ύπατο αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη, που προσπαθούσε να συγκρατήσει την εθνικιστική του ρητορική.

Η κατάρρευση και η άρνηση να φύγει

Τον Αύγουστο του 1922 η ταχύτατη κατάρρευση του μετώπου έφερε τη Σμύρνη μπροστά στην καταστροφή. Ο Χρυσόστομος συμμετείχε στη «Μικρασιατική Άμυνα», την ύστατη προσπάθεια για μια αυτόνομη μικρασιατική διοίκηση που θα προστάτευε τον χριστιανικό πληθυσμό. Η προσπάθεια απέτυχε· η ελληνική διοίκηση εγκατέλειπε την πόλη και η προκυμαία γέμιζε πρόσφυγες.

Βρετανοί, Γάλλοι και Αμερικανοί διπλωμάτες τού πρότειναν, σύμφωνα με τις πηγές, να τον βοηθήσουν να διαφύγει. Αρνήθηκε. Η Εκκλησία και η μικρασιατική μνήμη ερμήνευσαν την απόφασή του ως συνειδητή αποδοχή της θυσίας· ιστορικά, το βέβαιο είναι ότι γνώριζε τον κίνδυνο και ότι η φυγή ήταν πλέον η μόνη του διέξοδος.

Στα χέρια του Νουρεντίν πασά

Λίγο μετά την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων, στρατιώτες οδήγησαν τον μητροπολίτη ενώπιον του Νουρεντίν πασά, διοικητή της τουρκικής στρατιάς, ο οποίος τον κατηγόρησε για τη δράση του επί ελληνικής διοίκησης. Αμέσως μετά, ο Χρυσόστομος παραδόθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το διοικητήριο — απόφαση που οι περισσότερες ελληνικές και ξένες αφηγήσεις αποδίδουν στον ίδιο τον Νουρεντίν.

Ξυλοκοπήθηκε, σύρθηκε στους δρόμους και βασανίστηκε άγρια πριν θανατωθεί· μεταγενέστερες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ακρωτηριασμούς και διαμελισμό. Οι πηγές δεν συμφωνούν σε όλες τις λεπτομέρειες, το ασφαλές όμως συμπέρασμα παραμένει ένα: δολοφονήθηκε με ακραία βιαιότητα από τον όχλο, χωρίς καμία ουσιαστική προσπάθεια να τον προστατεύσει κανείς.

Σύμβολο του τέλους της Σμύρνης

Ο θάνατός του προηγήθηκε κατά λίγες ημέρες της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις ελληνικές και αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης, και έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της Μικρασιατικής Καταστροφής — του βίαιου τέλους μιας ελληνικής παρουσίας αιώνων.

Η πολιτική του στράτευση εξηγεί γιατί οι κεμαλικές δυνάμεις τον αντιμετώπισαν ως εχθρό· δεν μειώνει όμως σε τίποτα την ευθύνη για τη σύλληψη και τη βίαιη δολοφονία ενός άοπλου ιεράρχη.

Το 1992 η Εκκλησία της Ελλάδος τον κατέταξε επισήμως μεταξύ των αγίων και μαρτύρων της, μαζί με άλλους κληρικούς που χάθηκαν στους διωγμούς της Μικράς Ασίας. Έκτοτε τιμάται ως Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης — μια μορφή αξεχώριστη πια από τις τελευταίες ημέρες της πόλης που δεν δέχτηκε να εγκαταλείψει.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1829: Επτά Έλληνες ναυτικοί από την Ύδρα φτάνουν στο Σίδνεϊ με το πλοίο «Norfolk» ως κατάδικοι για πειρατεία. Αποτελούν την πρώτη επιβεβαιωμένη άφιξη Ελλήνων στην Αυστραλία, ενώ δύο από αυτούς παρέμειναν στη χώρα μετά την απονομή χάριτος.

1883: Η κατακλυσμιαία έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα προκαλεί τεράστια τσουνάμι στις ακτές της Ιάβας και της Σουμάτρας, σκοτώνοντας περισσότερους από 36.000 ανθρώπους. Η τέφρα επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα για τα επόμενα χρόνια.

1896: Ξεσπά ο Αγγλοζανζιβαρινός Πόλεμος, όταν ο σουλτάνος Χαλίντ μπιν Μπαργκάς αρνείται να εγκαταλείψει τον θρόνο. Η σύγκρουση ολοκληρώνεται έπειτα από περίπου 38 λεπτά και θεωρείται ο συντομότερος πόλεμος στην Ιστορία.

1922: Στις 27 Αυγούστου με το τότε ισχύον Ιουλιανό ημερολόγιο, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης παραδίδεται στον τουρκικό όχλο και δολοφονείται. Η ημερομηνία αντιστοιχεί στην 9η Σεπτεμβρίου με το σημερινό ημερολόγιο.

1923: Ο Ιταλός στρατηγός Ενρίκο Τελίνι και τέσσερα μέλη της αποστολής του δολοφονούνται κοντά στην Κακαβιά. Ο Μπενίτο Μουσολίνι κατηγορεί την Ελλάδα και χρησιμοποιεί το ανεξιχνίαστο έγκλημα ως αφορμή για την κατάληψη της Κέρκυρας.

1942: Η «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι παρουσιάζεται για πρώτη φορά από την Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Θερινό Θέατρο της πλατείας Κλαυθμώνος. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η νεαρή Μαρία Καλογεροπούλου, η μετέπειτα Μαρία Κάλλας.

1962: Η NASA εκτοξεύει το διαστημόπλοιο Mariner 2 με προορισμό την Αφροδίτη. Τον Δεκέμβριο πραγματοποιεί την πρώτη επιτυχημένη προσέγγιση άλλου πλανήτη, καταγράφοντας τις ακραίες θερμοκρασίες της επιφάνειάς του.

1960: Η Σταυρούλα Γκουβούση εκτελείται διά τυφεκισμού στον Υμηττό για τη δολοφονία της 22χρονης εγκύου νύφης της, Μεταξίας. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην Ελλάδα σε περίοδο ειρήνης για κοινό ποινικό αδίκημα.

1988: Ο συγγραφέας Κώστας Ταχτσής βρίσκεται στραγγαλισμένος στο σπίτι του στον Κολωνό, περίπου δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του. Ο δημιουργός του «Τρίτου Στεφανιού» ήταν 60 ετών, ενώ η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

1997: Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών η Σωτηρία Μπέλλου, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Η ασυμβίβαστη ερμηνεύτρια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του φάρυγγα.

Γεννήσεις

1905 – Άρης Βελουχιώτης (Θανάσης Κλάρας), κορυφαίος Έλληνας αντιστασιακός και εμβληματική ηγετική μορφή του ΕΛΑΣ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρωτοστάτησε στην ένοπλη αντίσταση κατά της Κατοχής, διοικητής των αντάρτικων δυνάμεων, και το όνομά του ταυτίστηκε με τον αγώνα για την ελευθερία. Ήταν αντιφατική και πνευματώδης προσωπικότητα, σκοτώθηκε τραγικά το 1945, παραμένοντας σύμβολο της αντίστασης και του ανυπότακτου πνεύματος.

1909 – Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Έγραψε δεκάδες θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων διαχρονικά έργα σε κωμωδία («Ο φίλος μου ο Λευτεράκης»), έγραψε αμέτρητα χρονογραφήματα και λογοτεχνικά σατιρικά έργα, και διακρίθηκε για το ιδιαίτερα χιουμοριστικό του ύφος.

1941 – Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακρωτήριο (Κάπο Βέρντε), γνωστή ως «ξυπόλητη ντίβα» για τις μοναδικές ερμηνείες της στο είδος της morna. Έγινε σύμβολο της μουσικής μελαγχολίας και της παγκόσμιας world music, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τραγούδια όπως «Sodade» και «Besame Mucho», μεταδίδοντας το πάθος της για την παράδοση της πατρίδας της.

1961 – Τομ Φορντ, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης, καθοριστική φιγούρα της σύγχρονης αισθητικής. Διευθυντής καλλιτεχνικής ομάδας των Gucci και Yves Saint Laurent τη δεκαετία του ’90, ίδρυσε το δικό του brand «Tom Ford». Σκηνοθέτησε επιτυχημένες ταινίες («A Single Man», «Nocturnal Animals»), καθιερώθηκε ως απόλυτο σύμβολο στιλ και πολυτέλειας.

Θάνατοι

1922 – Χρυσόστομος Καλαφάτης, Μητροπολίτης Σμύρνης, σύμβολο πίστης και θυσίας κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Γεννήθηκε το 1867 στην Τρίγλια της Μικράς Ασίας και αναδείχτηκε εθνικός ηγέτης των Ελλήνων της Ιωνίας, με έντονη δράση σε Μακεδονία και Μικρά Ασία. Αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποίμνιό του το 1922, παραμένοντας στις τελευταίες δραματικές ώρες της ελληνικής Σμύρνης. Στις 27 Αυγούστου 1922 συνελήφθη από τον Νουρεδίν πασά, παραδόθηκε στον τουρκικό όχλο και μαρτύρησε με φρικτό θάνατο, αποτελώντας διαχρονικό παράδειγμα εθνομάρτυρα και αγιοσύνης για τον σύγχρονο Ελληνισμό.

1921 – Σωτηρία Μπέλλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια και εμβληματική μορφή του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Γεννήθηκε στη Δροσιά Χαλκίδας και, μετά από μια ταραχώδη προσωπική ζωή, βρέθηκε στην Αθήνα το 1940 όπου έγινε πρωτοπόρος τραγουδίστρια σε ανδροκρατούμενο χώρο, ξεκινώντας πλάι στον Βασίλη Τσιτσάνη. Ξεχώρισε για την αυθεντική ερμηνεία, το πάθος και τη δύναμη της φωνής της, συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, και συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες του ρεμπέτικου. Έζησε μια ζωή γεμάτη αγώνες, πίκρες, αλλά και μνημειώδη καλλιτεχνική προσφορά, στιγματίζοντας ανεξίτηλα την ελληνική μουσική παράδοση ως «η τελευταία αληθινή ρεμπέτισσα».

Λιβέριος, Λυμπέρης, Φανούριος, Φανουρία

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