Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με το κοινό της το καθημερινό μακιγιάζ που επιλέγει για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις, συνδυάζοντας το φυσικό λουκ με ένα εντυπωσιακό ριγέ μπικίνι που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η εμφάνιση με το ριγέ μπικίνι και τα χρυσά αξεσουάρ

Πριν ξεκινήσει τη διαδικασία, η Δέσποινα Βανδή καθάρισε προσεκτικά το πρόσωπό της μπροστά στην κάμερα. Φορώντας ένα μπικίνι με μπλε ραφ και λευκές ρίγες, διακοσμημένο με μεταλλικό κρίκο στο στήθος, συνδύασε την καλοκαιρινή της διάθεση με διακριτικά χρυσά περιδέραια στο λαιμό και βραχιόλια στον καρπό. Το μαυρισμένο δέρμα της λειτούργησε ως η ιδανική βάση για τα προϊόντα που ακολούθησαν.

Τα 4 βήματα για το γρήγορο μακιγιάζ

Η ρουτίνα ομορφιάς που πρότεινε περιλαμβάνει απλές κινήσεις για ένα ελαφρύ και ενυδατωμένο αποτέλεσμα:

Concealer σε δύο τόνους: Χρήση ανοιχτόχρωμου concealer στα εσωτερικά σημεία και μιας πιο σκούρας απόχρωσης (honey) για τα σημεία που έχει επηρεάσει το μαύρισμα.

Χρήση ανοιχτόχρωμου concealer στα εσωτερικά σημεία και μιας πιο σκούρας απόχρωσης (honey) για τα σημεία που έχει επηρεάσει το μαύρισμα. Bronzer για γωνίες: Εφαρμογή του προϊόντος σε μορφή στικ κάτω από τα κόκκαλα των παρειών, στο πιγούνι και στη μύτη για τη δημιουργία σκιάσεων.

Εφαρμογή του προϊόντος σε μορφή στικ κάτω από τα κόκκαλα των παρειών, στο πιγούνι και στη μύτη για τη δημιουργία σκιάσεων. Blush στις παρειές: Επιλογή ρουζ σε απόχρωση sexy rose ανάμεσα στο concealer και το bronzer, αλλά και ελαφρύ πέρασμα στα βλέφαρα.

Επιλογή ρουζ σε απόχρωση sexy rose ανάμεσα στο concealer και το bronzer, αλλά και ελαφρύ πέρασμα στα βλέφαρα. Blending: Καλό ανακάτεμα όλων των προϊόντων με πινέλο για ομοιόμορφο φινίρισμα.

Το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, προσφέροντας μια φρέσκια και λαμπερή όψη για τις καλοκαιρινές βραδιές.