Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τορίνο για την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο του Sky Italia.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν διάφορα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα και μία από τις θέσεις στην οποία θέλουν να ενισχυθούν είναι αυτή του δεξιού μπακ, με το όνομα του Πέντερσεν να «παίζει» τις τελευταίες ώρες.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, δημοσιογράφος του Sky Italia, ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τορίνο για τον Πέντερσεν, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας αν χρειαστεί και σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο η συμφωνία μπορεί να κλείσει στα 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους.