Οι εμπορικές επαφές ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Οτάβα έχουν ουσιαστικά παγώσει, μετά την κατάρρευση της προσπάθειας για συμφωνία την περασμένη εβδομάδα. Ο Αμερικανός εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Σε συνέντευξή του στο CBC την Τετάρτη, ο Γκριρ παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το πώς οδηγήθηκαν οι συνομιλίες σε αδιέξοδο. Αμφισβήτησε τη θέση της καναδικής κυβέρνησης ότι η Ουάσινγκτον πρόσθεσε απαιτήσεις την τελευταία στιγμή, υποστηρίζοντας αντίθετα ότι προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και νέα αιτήματα από την καναδική πλευρά συνέβαλαν στην αποτυχία της προσπάθειας.

Οι σχέσεις με τον ΛεΜπλάν και το ενδεχόμενο νέων επαφών

Παρά το ψυχρό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει θετική προσωπική σχέση με τον Καναδό υπουργό Ντόμινικ ΛεΜπλάν. Για την επόμενη κίνηση της Οτάβας δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η καναδική πλευρά συζητά τα επόμενα βήματά της».

Νέα επίθεση Τραμπ στον Καναδά

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον του Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είχε επιτευχθεί μια αρκετά καλή συμφωνία πριν από το ναυάγιο των συνομιλιών και δήλωσε πως ήρθε η ώρα οι ΗΠΑ να «διδάξουν» στον Καναδά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.



Η Ουάσινγκτον είχε ήδη προχωρήσει το Σάββατο στην επιβολή δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων. Η Οτάβα απάντησε την Τρίτη ανακοινώνοντας αντίστοιχα αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα περίπου ίσης αξίας, ενώ παράλληλα παρουσίασε πακέτο στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους που επηρεάζονται από την εμπορική σύγκρουση.

Βαθαίνει η εμπορική σύγκρουση

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας έχει επιδεινώσει αισθητά τις οικονομικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν προσδοκίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμβιβασμός που, μεταξύ άλλων, θα περιόριζε την επιβάρυνση των καναδικών αυτοκινήτων. Πλέον, όμως, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική ακόμη υψηλότερων αμερικανικών δασμών από την 1η Ιανουαρίου.



Παρά την ένταση, το οικονομικό κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές, καθώς οι οικονομίες ΗΠΑ και Καναδά παραμένουν στενά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των πρώτων υλών.