Την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ παρακολουθεί στενά η Άγκυρα, με επίσημο έγγραφο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας να αποκαλύπτει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες προετοιμασίες για κάθε πιθανό σενάριο στην περιοχή, από κρίση και ένταση μέχρι ακόμη και πόλεμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσημη απάντηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ προς την τουρκική Εθνοσυνέλευση, στην οποία η Άγκυρα αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία της για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 και συντάχθηκε ως απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του CHP Χασάν Οζτούρκμεν, ο οποίος είχε ζητήσει στοιχεία για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας στο Αιγαίο και, κυρίως, για την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αμυντική συνεργασία Αθήνας και Τελ Αβίβ.

Η διατύπωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είναι ασυνήθιστα σαφής: οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες συνεχίζουν, σε πλήρη συντονισμό, τις μελέτες και τις προετοιμασίες για εξελίξεις που μπορεί να περιλαμβάνουν «κρίση, ένταση και πόλεμο».

Το γεγονός ότι γίνεται λόγος για συντονισμό μεταξύ διαφορετικών κρατικών φορέων δείχνει πως η τουρκική προετοιμασία δεν περιορίζεται σε έναν στενό στρατιωτικό σχεδιασμό, αλλά εξετάζει ευρύτερα σενάρια διαχείρισης μιας σοβαρής περιφερειακής κρίσης.

Στο μικροσκόπιο η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει στο ίδιο έγγραφο ότι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, των στρατιωτικών ασκήσεων, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας και δηλώνει ότι οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται στενά από την Άγκυρα.

Το ενδιαφέρον της Τουρκίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εξαιτίας της ελληνικής εξοπλιστικής στροφής προς ισραηλινά συστήματα.

Στις 23 Ιουλίου, η Ελλάδα ενέκρινε την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας αξίας έως 3,5 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί την καρδιά της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ισραηλινά ραντάρ και πυραυλικά συστήματα των Rafael και Israel Aerospace Industries και έχει σχεδιαστεί για προστασία απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, αεροσκάφη και drones.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μέρος του πολύ μεγαλύτερου ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος των 28 δισ. ευρώ έως το 2036, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων F-35, νέες φρεγάτες, drones και προηγμένα συστήματα αεράμυνας.

Η Άγκυρα κοιτάζει ταυτόχρονα Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο

Το έγγραφο Γκιουλέρ δεν περιορίζει το τουρκικό ενδιαφέρον μόνο στην ελληνοϊσραηλινή στρατιωτική συνεργασία.

Η Τουρκία δηλώνει ότι παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που θεωρεί ότι επηρεάζουν τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει ότι επικαιροποιεί τη στρατιωτική της ετοιμότητα σε σχέση με την Κύπρο. Σχετική θέση του Γκιουλέρ είχε μεταδοθεί στις αρχές Αυγούστου και από το κρατικό Anadolu και το TRT.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει πλέον την ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ όχι ως μια σειρά ανεξάρτητων διμερών συνεργασιών, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής της περιφερειακής ισορροπίας ασφαλείας.

Σε αυτό προστίθεται και η όξυνση των σχέσεων Τουρκίας–Ισραήλ στη Συρία, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την καχυποψία της Άγκυρας απέναντι στη στενότερη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι σημαίνει η αναφορά σε «πόλεμο»

Το έγγραφο δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θεωρεί έναν πόλεμο με την Ελλάδα ή το Ισραήλ επικείμενο.

Αποτελεί όμως μια σπάνια επίσημη παραδοχή ότι η πιθανότητα πολεμικής κλιμάκωσης έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό του τουρκικού κράτους, την ώρα που η αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ περνά σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της απάντησης Γκιουλέρ.

Η Άγκυρα δεν παρακολουθεί απλώς τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Προετοιμάζεται για το πώς θα αντιδράσει εάν η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο εξελιχθεί σε σοβαρή κρίση.