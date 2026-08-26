Η Ντόλι Πάρτον είχε δεχθεί μια πρόσκληση που για τους περισσότερους θα ήταν δύσκολο να αρνηθούν: η Κέιτ Μίντλετον ήθελε να συναντηθούν για τσάι. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, όμως, βρισκόταν τότε στο Λονδίνο με ένα εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα για την προώθηση του νέου της άλμπουμ και τελικά δεν κατάφερε να πάει.

Η ίδια αποκάλυψε την ιστορία τον Αύγουστο του 2023, μιλώντας στην εκπομπή της Claudia Winkleman στο BBC Radio 2. Η Πάρτον δεν έκρυψε ότι στενοχωρήθηκε που χρειάστηκε να αρνηθεί την πρόσκληση.

«Αυτή τη φορά, Θεέ μου, με κάλεσαν ακόμη και για τσάι με την Κέιτ και ένιωσα τόσο άσχημα, δεν μπορούσα καν να πάω!», είχε πει.

Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι εκτίμησε ιδιαίτερα την κίνηση της πριγκίπισσας της Ουαλίας και ότι θα ήθελε να υπάρξει κάποια άλλη ευκαιρία για να συναντηθούν.

«Νόμιζα ότι ήταν πολύ γλυκό και όμορφο εκ μέρους της που με κάλεσε για τσάι. Κάποια από αυτές τις μέρες θα μπορέσω να πάω, δεν θα ήταν υπέροχο;», ανέφερε.

Το πρόγραμμα που δεν άφηνε ούτε ελεύθερη ώρα

Η Ντόλι Πάρτον βρισκόταν στη Βρετανία για επαγγελματικές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα για την προώθηση του Rockstar, του πρώτου της άλμπουμ με καθαρά ροκ προσανατολισμό.

Όπως εξήγησε αργότερα, είχε στη διάθεσή της μόλις μία ολόκληρη ημέρα χωρίς άλλες δεσμεύσεις και δεν υπήρχε πρακτικά χρόνος για επιπλέον συναντήσεις. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της είχε μάλιστα ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να δημιουργηθεί η εντύπωση πως απέρριψε την Κέιτ προσωπικά. Ήταν θέμα προγράμματος.

Υπήρχε, ωστόσο, και η χαρακτηριστική δόση χιούμορ της Πάρτον. Όταν ρωτήθηκε για την πρόσκληση, πρόσθεσε γελώντας:

«Δεν επρόκειτο να προωθήσει το ροκ άλμπουμ μου, οπότε έπρεπε να πω όχι».

Η ατάκα ήταν προφανώς ένα αστείο, καθώς η ίδια είχε ήδη εκφράσει την εκτίμησή της για την πρόσκληση και την επιθυμία της να συναντήσει την Κέιτ κάποια στιγμή στο μέλλον.

Η Ντόλι Πάρτον ήθελε να συναντήσει την Κέιτ

Η σχέση της Πάρτον με τη βρετανική βασιλική οικογένεια είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την πρόσκληση της Κέιτ.

Το 1977, η τραγουδίστρια είχε συναντήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Αργυρό Ιωβηλαίο της. Χρόνια αργότερα είχε περιγράψει εκείνη τη στιγμή ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής της.

Η Πάρτον είχε επίσης μιλήσει με θερμά λόγια για τη βασίλισσα μετά τον θάνατό της, ενώ η σύνδεσή της με τη βρετανική βασιλική οικογένεια παρέμεινε ένα από τα ενδιαφέροντα περιστατικά της μακράς καριέρας της.

Η συνάντηση με την Κέιτ, πάντως, δεν έγινε ποτέ τότε. Η Πάρτον άφησε τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στο μέλλον, ενώ αργότερα είχε προτείνει μια διαφορετική συνάντηση: να υποδεχθεί τα παιδιά της Κέιτ, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις στο Dollywood, το θεματικό πάρκο της στο Τενεσί.