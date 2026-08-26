Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Νεπάλ και Ινδίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, όταν ελέφαντες παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα των υδάτων και έφτασαν πλέοντας από το έδαφος του Νεπάλ μέχρι το τεχνητό φράγμα του ποταμού Καρνάλι (γνωστού και ως Γκάγκρα).



Τα ορμητικά νερά που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στο Νεπάλ παρέσυραν τα ογκώδη ζώα, τα οποία έδωσαν μάχη με τα κύματα διανύοντας μεγάλη απόσταση.

Elefantes llegaron flotando desde Nepal hasta la presa del río Karnali (Ghaghara) en el distrito de Bahraich, en el estado de Uttar Pradesh, India pic.twitter.com/cAyyl2DpPs — Alertageo (@alertarojanot) August 26, 2026

Ειδικά συνεργεία διάσωσης και δασοφύλακες έχουν ήδη σπεύσει στο σημείο για την ασφαλή απεγκλώβιση και την προστασία των ελεφάντων.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Μπαχράιτς, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας, αφήνοντας άναυδους τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στο φράγμα.