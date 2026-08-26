Σοβαρή υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 50χρονο καθηγητή διερευνά η Ασφάλεια Πατρών, μετά την καταγγελία 18χρονης, η οποία υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της από την περίοδο που εκείνη ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα περιστατικά φέρονται να ξεκίνησαν το 2023, όταν η νεαρή ήταν κάτω των 15 ετών, και να συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 2026, οπότε ολοκλήρωσε τη σχολική της φοίτηση.

Η 18χρονη ανέφερε στις Αρχές ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να συνέβαιναν τόσο στο πλαίσιο σχολικών μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων που πραγματοποιούνταν στην οικία της στην Πάτρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε, ο 50χρονος φέρεται να της απέστελλε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο άσεμνου περιεχομένου.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το πρωί της Τετάρτης (26/8) αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο κατοικίες που συνδέονται με τον εκπαιδευτικό.

Κατά τις έρευνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνό του ψηφιακό υλικό που αφορά την καταγγέλλουσα από την περίοδο που ήταν ανήλικη.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι πρόκειται να εξεταστούν στα αρμόδια εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιέχουν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.