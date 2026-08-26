Οριοθετούνται οι περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026, μετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ίδια απόφαση τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια, ενώ προβλέπεται και οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή στέγαση όσων επλήγησαν από τις φωτιές.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Μέσω της απόφασης ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές όσο και για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών των πολιτών.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, καθώς η οριοθέτηση και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρωγής ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τα συγκεκριμένα γεγονότα», αναφέρει το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση.

Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατ. ευρώ αφορούν τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης.

«Ένα σημαντικό βήμα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου κρατικής αρωγής για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Ιδιαίτερα, όπως προσέθεσε, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. «Πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο η στήριξη της Πολιτείας να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους πολίτες που δοκιμάστηκαν. Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη: λιγότερες καθυστερήσεις, ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη. Η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, των Περιφερειών και των Δήμων, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών και την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος.

Οι περιοχές που οριοθετούνται

Η απόφαση αφορά πληγείσες περιοχές σε επτά Περιφερειακές Ενότητες:

1. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2026.

2. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: Δημοτικές Κοινότητες Αρραβωνίτσης και Νέου Ερινέου του Δήμου Αιγιαλείας, Δημοτική Κοινότητα Μάγειρα του Δήμου Αιγιαλείας και Δημοτική Κοινότητα Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

3. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Δημοτικές Κοινότητες Δομβραίνης και Ξηρονομής, καθώς και Δημοτικές Κοινότητες Καπαρελλίου και Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

4. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας: Δημοτική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου και οικισμός Μαγούλα της Δημοτικής Κοινότητας Μοναστηρακίου του Δήμου Δωρίδος, από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2026.

5. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής: Δημοτικές Κοινότητες Βιλίων και Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

6. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: Δημοτική Κοινότητα Φιχτίου του Δήμου ‘Αργους-Μυκηνών, από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

7. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Δημοτικές Κοινότητες Ακουμίων, Αρδάκτου, Λαμπηνής, Μελάμπων και Σακτουρίων, καθώς και Δημοτικές Κοινότητες Ασωμάτου και Λευκογείων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026.

100% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και επιδότηση προσωρινής στέγασης

Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν Κρατική Αρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού.

Προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή προβλέπεται, κατά περίπτωση, προθεσμία έξι μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση ‘Αδειας Επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία έξι μηνών, είτε από τη δημοσίευση της απόφασης, είτε από την παραλαβή της σχετικής Έκθεσης Αυτοψίας, ανάλογα με την περίπτωση.