Η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την προσπάθειά της απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, την οποία νίκησε με 4-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πρόκριση, αλλά και για την απόδοση που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του. Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να διεκδικήσει τις πιθανότητές της απέναντι στις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές πρέσινγκ, κάναμε πολλές φάσεις, βάλαμε το πρώτο γκολ, το δεύτερο, δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και βάλαμε “φωτιά” στην υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτιχισμένος, για όλους, για τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, για την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, για το Χαβιέ, το Μηνά, τον πρόεδρο μας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League, το Champions League είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι η αρχή του πρότζεκτ που ξεκινήσαμε πέρσι και που φτάσαμε εδώ τώρα, στο πλαίσιο του πρότζεκτ που εξελίσσεται…

Aφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξεχνάμε βέβαια το ελληνικό πρωταθλημα είναι κορυφαίας προτεραιότητας για εμάς αυτό μας έφερε εδώ, έχουμε τρεις διοργανώσεις που θα είμαστε ανταγωνιστικοί».