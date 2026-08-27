Η Τεχεράνη αντέδρασε με έντονη ειρωνεία στη νέα προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αυξήσει τον οικονομικό κλοιό γύρω από το Ιράν, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να χαρακτηρίζει την αμερικανική πρωτοβουλία «καθαρή παρωδία».

Στο επίκεντρο της ιρανικής κριτικής βρίσκεται η αποκαλούμενη «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος», που εντάσσεται στη στρατηγική των ΗΠΑ για περαιτέρω περιορισμό των οικονομικών σχέσεων της Τεχεράνης με το εξωτερικό και ενίσχυση της πίεσης μέσω κυρώσεων.

Η Τεχεράνη αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, επέλεξε την πλατφόρμα X για να απαντήσει στην αμερικανική κίνηση, υποστηρίζοντας ότι μέρος των μέτρων που προβάλλονται ως νέα αφορούν περιορισμούς που εφαρμόζονταν ήδη στην πράξη.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την εικόνα που επιχειρεί, κατά την Τεχεράνη, να δημιουργήσει η Ουάσινγκτον σχετικά με την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού διεθνούς μετώπου οικονομικής πίεσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή του Μπαχρέιν, επισημαίνοντας τις περιορισμένες οικονομικές σχέσεις του με το Ιράν.

«Στρέφονται στο Μπαχρέιν, μια χώρα χωρίς ουσιαστικά καμία σημαντική οικονομική ανταλλαγή με το Ιράν, για να αποδείξουν ότι ο “συνασπισμός” τους λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Washington’s Iran policy has reached pure parody.



It turns to Bahrain – a country with virtually no meaningful economic exchange with Iran – to prove that its “coalition” is working.



It then “stops” Iranian sports and academic exchanges that had already been effectively dead… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) August 26, 2026

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται να διακόπτουν αθλητικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές με το Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν ήδη ουσιαστικά σταματήσει.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών επαφών το Μπαχρέιν

Οι δηλώσεις από την ιρανική πλευρά ακολούθησαν την επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ με τον ομόλογό του στο Μπαχρέιν, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Χαλίφα Αλ Χαλίφα.

Όπως γνωστοποίησε ο Μπέσεντ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχιση της οικονομικής πίεσης εναντίον του Ιράν. Η συγκεκριμένη επαφή εντάσσεται στις κινήσεις της Ουάσινγκτον για αυστηρότερη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και μεγαλύτερη απομόνωση της ιρανικής οικονομίας.