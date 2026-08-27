Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη υπέστησαν τραυματισμούς από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Τετάρτη περιοχές της βορειοανατολικής Αλγερίας. Η εξάπλωση των πύρινων μετώπων ανάγκασε παράλληλα πολλές οικογένειες να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας.

Τις πληροφορίες μετέδωσαν το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενα στοιχεία από τον υπουργό Εσωτερικών Σαΐντ Σαγιούντ, την Πολιτική Προστασία και μέσα ενημέρωσης της Αλγερίας.

🇩🇿📌| 🔥 JIJEL : UNE JOURNÉE NOIRE, LES FORÊTS DE NOUVEAU DÉVORÉES PAR LES FLAMMES !



Une nouvelle journée particulièrement éprouvante pour les habitants de Jijel, où les flammes continuent de ravager une partie du patrimoine forestier de la wilaya.



Les images montrent une… pic.twitter.com/g7j2eGdYTK — DZair Média (@DzairMediaa) August 26, 2026

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ενάχαρ μετέδωσε ότι σε εθνική κλίμακα, οι θάνατοι εξαιτίας των δεκάδων πυρκαγιών που μαίνονται έφτασαν τους 12 στις επαρχίες Ζιζέλ (5), Μπεζάια (4), και Τίζι Ούζου (3).

Les incendies font des ravages à Jijel actuellement.

الله يجيب الخير pic.twitter.com/0sDX7q267w — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) August 27, 2026

Οι υπουργοί Εσωτερικών Σαγιούντ και Υγείας Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν μετέβησαν στην Μπεζάια για να ενημερωθούν για την «εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών» και «την κατάσταση της υγείας των τραυματιών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί.

🇩🇿📌| 🔴🔥 INCENDIES À JIJEL : UNE SITUATION TRÈS PRÉOCCUPANTE SUR LES HAUTEURS !



Des flammes impressionnantes continuent de gagner la végétation aux abords des routes, faisant craindre une propagation vers les villages environnants. Habitants et animaux se retrouvent… pic.twitter.com/r7izRkGOeI — DZair Média (@DzairMediaa) August 26, 2026

Κατά πληροφορίες του Radio Soummam, ανάμεσα στους 4 νεκρούς στην Μπεζάια ήταν αγοράκι 8 ετών και νεαρή 22 ετών, ενώ έχουν τραυματιστεί 54 άνθρωποι στην επαρχία, 6 από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πολλές οικογένειες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα σε διάφορους νομούς, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Jijel News δείχνουν πανικόβλητους κατοίκους να καταφεύγουν σε ταχυδρομείο με φόντο καπνούς καθώς πλησίαζαν φλόγες.

Des images apocalyptiques nous parviennent de Jijel, où les incendies de forêt ont causé des dégâts matériels et écologiques considérables. 😥



Pourquoi les médias n’en parlent-ils pas ?



ربي يستر على إخوتنا في كل ربوع الوطن ❤️🙏#Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/Tmfvm56Owp — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) August 26, 2026

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ενάχαρ, τρεις εθνικές οδοί, που συνδέουν περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έκλεισαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Για την αντιμετώπιση των δεκάδων μετώπων, που τροφοδοτούνται από βίαιους ανέμους, η πολιτική προστασία ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν μεγάλες δυνάμεις και μέσα.

Κάθε καλοκαίρι, η βόρεια Αλγερία πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, φαινόμενο που χειροτερεύουν οι επανειλημμένες ξηρασίες και οι καύσωνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια, πελώριες πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, έχουν απανθρακώσει εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και σπίτια.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει σε κάποιες περιπτώσεις ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και ότι προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων.