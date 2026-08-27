Τον διεθνή Νορβηγό Μάρκους Πέντερσεν από την Τορίνο έκλεισε ο Ολυμπιακός για το δεξί άκρο της άμυνας, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ (6+2 μπόνους).

Ο διεθνής άσος θα ταξιδέψει το βράδυ για την Αθήνα, ώστε να υπογράψει και να ανακοινωθεί.

Ο 26χρονος Πέντερσεν ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα σε Μόλντε και Φέγενορντ, προτού μετακομίσει το 2025 στην Τορίνο, με την οποία έχει καταγράψει 64 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ.

Είναι κυρίως δεξιός μπακ αλλά παίζει και αριστερά.