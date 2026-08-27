Ο Δημήτρης Θερμιώτης δεν γεννήθηκε σε βασιλικό περιβάλλον. Γεννήθηκε το 1994 στο Καράκας της Βενεζουέλας, μεγάλωσε σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής, σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών.

Σήμερα, όμως, το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας αφού έγινε γαμπρός της βασίλισσας Ράνιας και του βασιλιάς Αμπντάλα Β΄.

Ο άλλοτε Δημήτρης είναι πλέον γνωστός ως Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης, σύζυγος της κόρης του βασιλικού ζεύγους, πριγκίπισσας Ιμάν. Και η οικογένεια που δημιούργησαν έχει πλέον τρία παιδιά.

Στις 14 Αυγούστου 2026, το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η Ιμάν και ο Τζαμίλ απέκτησαν δίδυμες κόρες.

Λίγες ημέρες αργότερα έγιναν γνωστά και τα ονόματά τους: Τάλια και Ράνια. Η δεύτερη πήρε το όνομα της γιαγιάς της, της βασίλισσας Ράνια.

Έτσι, ο άνδρας με το ελληνικό επώνυμο και την οικογενειακή διαδρομή που ξεκινά από ένα κυκλαδίτικο νησί βρίσκεται σήμερα στην καρδιά μιας από τις πιο γνωστές βασιλικές οικογένειες του αραβικού κόσμου.

Η ελληνική ρίζα από την Άνδρο και η βαθιά πίστη του παπού στην Ορθοδοξία

Η ιστορία του Δημήτρη Θερμιώτη δεν ξεκινά στο Καράκας. Για να βρει κανείς την ελληνική αφετηρία της οικογένειας, πρέπει να ταξιδέψει πίσω στην Άνδρο.

Η ιστορία των Θερμιώτηδων είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τον Δημήτρη. Ο παππούς του, Δημήτριος Θερμιώτης, γεννήθηκε στην Άνδρο το 1922. Η οικογένεια είχε σχέση με τη ναυτιλία και, όπως σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο ίδιος έφυγε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για τη Λατινική Αμερική, αναζητώντας μια διαφορετική ζωή.

Η Βενεζουέλα έγινε τελικά ο τόπος όπου δημιούργησε την επιχειρηματική του πορεία. Ο Δημήτριος Θερμιώτης απέκτησε σημαντική παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με την παρουσία του γαλλικού οίκου Dior στη Βενεζουέλα. Η οικογενειακή ιστορία τον θέλει να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα.

Πίσω στην Ελλάδα, όμως, υπήρχε πάντα η Άνδρος.

Η σχέση με το νησί δεν χάθηκε μαζί με τη μετανάστευση. Αντιθέτως, η οικογένεια επέστρεφε κατά διαστήματα στην Ελλάδα και διατηρούσε ζωντανό τον δεσμό με τον τόπο καταγωγής της. Ο πατριάρχης της οικογένειας είχε επισκεφθεί την Άνδρο μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, ενώ μία από τις τελευταίες γνωστές οικογενειακές επισκέψεις πραγματοποιήθηκε το 2017.

Ανάμεσα στους σταθμούς τους ήταν και η Μονή Παναχράντου, όπου ο Δημήτριος Θερμιώτης διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό με τον γέροντα Ευδόκιμο.

«Είναι μια οικογένεια εξαιρετική, γνωριζόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Κάθε χρόνο ερχόταν εδώ και μας βοηθούσε. Ήταν πολύ καλή οικογένεια. Έρχονται τακτικά. Ήξερα ότι έχει σχέση με μια πριγκίπισσα, είχαν έρθει το καλοκαίρι εδώ. Βεβαίως τους έδωσα την ευχή μου, είναι όλοι καλά παιδιά. Κακό που απαρνείται τον χριστιανισμό, δεν μου αρέσει αυτό. Να παραμείνει στην θρησκεία του, δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα. Είναι άνθρωποι της εκκλησίας, δεν αλλάζει εύκολα αυτό», είχε δηλώσει ο Γέροντας Ευδόκιμος το 2023.

Ο παππούς του Τζαμίλ είχε αναλάβει τη δραστηριότητα της Dior στη χώρα, ενώ άλλες αναφορές τον συνδέουν ειδικότερα με την εισαγωγή των αρωμάτων του γαλλικού οίκου στη Βενεζουέλα.

Και εδώ η οικογενειακή ιστορία αποκτά μια σχεδόν κινηματογραφική συνέχεια. Χρόνια αργότερα, όταν ο εγγονός του παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Ιμάν, η νύφη επέλεξε να φορέσει Dior.

Η Ιμάν εμφανίστηκε στις 12 Μαρτίου 2023 με μια ειδικά σχεδιασμένη λευκή δημιουργία του γαλλικού οίκου, με δαντέλα στον λαιμό και στα μανίκια και μακρύ πέπλο.

Δεν έμεινε μόνο στη διαπίστωση της επιλογής. Διεθνή δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων η ισπανική Hola και η El País, συνέδεσαν την επιλογή της Dior με την οικογενειακή ιστορία του γαμπρού και ειδικότερα με τον παππού του, ο οποίος είχε συνδεθεί επιχειρηματικά με τον γαλλικό οίκο στη Βενεζουέλα.

Έτσι, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Άνδρο, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική και κατέληξε σε μια βασιλική γαμήλια τελετή στο Αμμάν, βρέθηκε ξανά δίπλα στη Dior, αυτή τη φορά μέσα από τον γάμο της επόμενης γενιάς.

Ο Δημήτρης Θερμιώτης στο Καράκας και η ζωή στις ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Θερμιώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καράκας. Είναι γιος του Αλέξανδρου Θερμιώτη και της Κορίνα Ερνάντες και έχει δύο αδέλφια.

Η οικογένεια διατήρησε την ελληνική της ταυτότητα, ενώ ο ίδιος ακολούθησε διαφορετική πορεία από την προηγούμενη γενιά. Έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Florida International University.

Στη συνέχεια κινήθηκε στον χώρο των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Συνδέθηκε με την Outbound Ventures, εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Νέα Υόρκη, και δημιούργησε επαγγελματική παρουσία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αγορές.

Δεν ήταν, επομένως, ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός μόνο επειδή παντρεύτηκε μια πριγκίπισσα. Είχε ήδη μια δική του επαγγελματική διαδρομή πριν περάσει τις πύλες του βασιλικού κόσμου.

Η γνωριμία με την πριγκίπισσα Ιμάν

Η γνωριμία με την πριγκίπισσα Ιμάν έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και οι δύο είχαν περάσει σημαντικό μέρος της ζωής τους.

Η σχέση τους παρέμεινε για μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν υπήρχε η συνεχής δημόσια έκθεση που συνοδεύει συνήθως τις σχέσεις των μελών των βασιλικών οικογενειών.

Τον Ιούλιο του 2022, ωστόσο, το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο ανακοίνωσε επίσημα τον αρραβώνα της Ιμάν με τον Jameel Alexander Thermiotis.

Τότε έγινε ευρύτερα γνωστό και το ελληνικό υπόβαθρο του άνδρα που είχε επιλέξει η κόρη του βασιλιά της Ιορδανίας.

Από τον Δημήτρη στον Τζαμίλ

Μαζί με τη νέα ζωή ήρθε και ένα νέο όνομα. Ο Δημήτρης Θερμιώτης έγινε Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης. Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι, έχοντας μεγαλώσει σε χριστιανικό περιβάλλον, ασπάστηκε το Ισλάμ πριν από τον γάμο του με την Ιμάν και υιοθέτησε το όνομα Jameel.

Η ίδια η βασιλική αυλή τον παρουσιάζει πλέον επισήμως ως Jameel Alexander Thermiotis. Στην ανακοίνωση του γάμου του 2023, το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο αναφερόταν στον γάμο της πριγκίπισσας Ιμάν με τον Jameel Alexander Thermiotis.

Δεν απέκτησε βασιλικό τίτλο. Η θέση του είναι εκείνη του συζύγου της πριγκίπισσας Ιμάν.

Ο γάμος με την κόρη του βασιλιά Αμπντάλα

Στις 12 Μαρτίου 2023, η Ιμάν και ο Τζαμίλ παντρεύτηκαν στο Beit Al Urdun Palace στο Αμμάν.

Το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την τέλεση του γάμου παρουσία του βασιλιά Αμπντάλα Β΄, της βασίλισσας Ράνιας και μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η επιλογή της Dior για το νυφικό απέκτησε ξεχωριστό ενδιαφέρον εξαιτίας της οικογενειακής σύνδεσης του γαμπρού με τον οίκο. Η Ιμάν φόρεσε custom δημιουργία της Maria Grazia Chiuri, ενώ η βασίλισσα Ράνια επέλεξε επίσης δημιουργία Dior για την ημέρα του γάμου.

Royal Hashemite Court

Για τον Τζαμίλ, η εικόνα εκείνης της ημέρας είχε έτσι κάτι περισσότερο από τη σημασία ενός βασιλικού γάμου.

Royal Hashemite Court

Το επώνυμο Θερμιώτης, που είχε ταξιδέψει από την Άνδρο στη Βενεζουέλα, βρέθηκε στο πλευρό μιας πριγκίπισσας της Ιορδανίας. Και η Dior, με την οποία είχε συνδεθεί η προηγούμενη γενιά της οικογένειας, έγινε μέρος της ίδιας της γαμήλιας εικόνας.

Η πρώτη κόρη και η νέα γενιά

Η οικογένεια του Τζαμίλ και της Ιμάν μεγάλωσε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2025. Στις 16 Φεβρουαρίου 2025, το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο ανακοίνωσε τη γέννηση της πρώτης κόρης τους, Αμίνα.

Για τον άνδρα που είχε περάσει από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί στον κύκλο της ιορδανικής βασιλικής οικογένειας, η ζωή είχε πλέον αποκτήσει μια διαφορετική καθημερινότητα.

Και έναν χρόνο αργότερα ήρθε μια ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή.

Τάλια και Ράνια: Οι δίδυμες που έφεραν νέα χαρά στο παλάτι

Στις 14 Αυγούστου 2026, η βασιλική αυλή ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ απέκτησαν δίδυμες κόρες.

Οι μικρές ονομάστηκαν Τάλια και Ράνια.

Η επιλογή του δεύτερου ονόματος έχει ιδιαίτερη οικογενειακή σημασία, καθώς η μικρή Ράνια πήρε το όνομα της γιαγιάς της, της βασίλισσας Ράνια. Η ίδια η βασίλισσα μοιράστηκε στη συνέχεια φωτογραφίες με τις δύο νεογέννητες εγγονές της, ενώ σε οικογενειακά στιγμιότυπα εμφανίζεται και η μεγαλύτερη αδελφή τους, η Αμίνα.

Μέσα σε λίγες ημέρες, η οικογένεια της Ιμάν και του Τζαμίλ πέρασε από το ένα παιδί στα τρία. Και ο Δημήτρης Θερμιώτης, το όνομα που συνδέθηκε αρχικά με έναν Έλληνα επιχειρηματία γεννημένο στη Βενεζουέλα, απέκτησε πλέον μια πολύ διαφορετική θέση στη δημόσια εικόνα της Ιορδανίας: είναι ο πατέρας τριών κοριτσιών της βασιλικής οικογένειας.





