Καλοκαιρινές διακοπές στο Ιόνιο απόλαυσε τον φετινό Αύγουστο η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μαζί με τις φίλες της ταξίδεψε στα πανέμορφα νησιά με το υπερπολυτελές σκάφος, «This Is It».

Το εντυπωσιακό «This Is It», αξίας 46 εκατομμυρίων ευρώ, δεν περνά απαρατήρητο σε καμία περίπτωση. Πρόκειται ένα μηχανοκίνητο γιοτ με συνολικό μήκος 43,5 m. Κατασκευαστής του είναι η ιταλική εταιρεία Tecnomar, η οποία καθέλκυσε το «This Is It» το 2024.

Το σούπερ γιοτ μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 επισκέπτες, ενώ διαθέτει επίσης χώρους διαμονής για 12 μέλη πληρώματος. Το «This Is It» έχει κύτος και υπερκατασκευή από αλουμίνιο. Έχει επίσης δύο κινητήρες MTU, οι οποίοι του προσδίδουν μέγιστη ταχύτητα 17 kn.

Στην παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων γιοτ, το «This Is It» κατατάσσεται στην 1.933η θέση. Είναι το 2ο μεγαλύτερο γιοτ που έχει κατασκευάσει η Tecnomar.

Το πρωτοποριακό σκάφος διαθέτει ασύμμετρη διαρρύθμιση, τολμηρό εξωτερικό σχεδιασμό και 600 τετραγωνικά μέτρα γυάλινων παραθύρων που περιβάλλουν την υπερκατασκευή του, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα Superyacht Times.

Το «This Is It» διαθέτει έναν φουτουριστικό και εντυπωσιακό εσωτερικό σχεδιασμό που αντανακλά το εξωτερικό του. Εμπνευσμένο από την αυτοκινητοβιομηχανία, συνδυάζει υφάσματα από σουέτ Alcantara, μεταλλικές επιφάνειες και μέταλλα όπως ο μπρούντζος και ο χρυσός, με μια ουδέτερη χρωματική παλέτα και γυαλιστερά δέρματα.

Το κύριο σαλόνι του «This Is It» διαθέτει ειδικό μπαρ και χώρο παιχνιδιών, διακοσμημένο με ένα σπάνιο και ειδικά κατασκευασμένο κρυστάλλινο φωτιστικό. Αυτός ο χώρος, εμπνευσμένος από ηφαίστεια, καταλήγει στην πολυτελή τραπεζαρία του, με χωρητικότητα έως και 12 καλεσμένων γύρω από το κυκλικό τραπέζι του.

Το εντυπωσιακό μηχανοκίνητο γιοτ συνδυάζει αρμονικά την καινοτομία του σχεδιασμού με την παράδοση. Με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 12 επισκεπτών, η κύρια σουίτα βρίσκεται στο άνω κατάστρωμα και θυμίζει μια φουτουριστική όαση στη θάλασσα, με εντυπωσιακό ύψος οροφής 3,3 μέτρων.

Επιπλέον, η οροφή της διαθέτει έναν μοναδικό φεγγίτη, που προσφέρει άφθονο φως στο δωμάτιο και τη δυνατότητα να κοιμηθεί κανείς κάτω από τα αστέρια. Υπάρχει επίσης μια ευρύχωρη πανοραμική βεράντα, με θέα στο κάτω κατάστρωμα, που δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα θαλάσσιο θέρετρο.

Στον εξωτερικό χώρο, το «This Is It» διαθέτει έναν πολυτελή κάθετο κήπο που εκτείνεται σε δύο καταστρώματα, καθώς και ένα πολυτελές σπα στο άνω κατάστρωμα, με χώρο περιποίησης, σάουνα και ντους.