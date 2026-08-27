Ισχυρή αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η EPSILONNET, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να ενισχύονται κατά 41,83% και τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 135 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 135,317 εκατ. ευρώ, από 116,819 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,83%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 29,302 εκατ. ευρώ, έναντι 20,660 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 32,89%, στα 42,646 εκατ. ευρώ από 32,091 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η βελτίωση και σε επίπεδο περιθωρίου κερδοφορίας. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 31,52%, έναντι 27,47% το 2024, ενισχυμένο κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 93,7% της ανάπτυξης ήταν οργανικό

Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των οικονομικών μεγεθών δεν προήλθε από εξαγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, το 93,7% της ανάπτυξης ήταν οργανικό, ενώ το υπόλοιπο 6,3% συνδέεται με στοχευμένες εξαγορές.

Οι εξαγορές εντάσσονται στη στρατηγική της EPSILONNET για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων «all in one», τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και την ενίσχυση της τελικής κερδοφορίας.

Η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα τη σταδιακή επέκταση των δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδας, στις αγορές της Κύπρου και της Ρουμανίας, έχοντας ως βασικό πυρήνα δραστηριότητας το Business Software.

Ταμειακά διαθέσιμα 31,24 εκατ. ευρώ

Ενισχυμένη εμφανίζεται και η ρευστότητα του ομίλου. Στο τέλος του 2025, τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 31,24 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 9,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024.

Ο καθαρός δανεισμός, χωρίς να συνυπολογίζονται τα αξιόγραφα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ήταν αρνητικός κατά 10,04 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός, μετά και την προσμέτρηση αξιογράφων ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε σε -13,54 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 26,31%, φθάνοντας τα 95,92 εκατ. ευρώ, από 75,94 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε σε -0,1169, έναντι -0,0265 έναν χρόνο νωρίτερα.

Επενδύσεις σε AI, Cloud και Fintech

Για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, η EPSILONNET στρέφει σημαντικό μέρος των επενδύσεών της σε τεχνολογικούς τομείς που θεωρεί στρατηγικούς. Όπως αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών αποτελεσμάτων, ο όμιλος υλοποιεί νέες επενδύσεις στους τομείς του Cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στο Fintech και στις λύσεις Business Software για κάθετες αγορές.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά δραστηριοτήτων στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιριακού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη, ενώ για τον Σεπτέμβριο προβλέπεται η σταδιακή μετακίνηση του προσωπικού της Αθήνας στο νέο συγκρότημα γραφείων στη Μεταμόρφωση Αττικής και σε αυτόνομο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού.

Θετικές εκτιμήσεις και για το 2026

Η διοίκηση της EPSILONNET εμφανίζεται θετική και για την τρέχουσα χρήση. Με βάση, όπως αναφέρει, τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, εκτιμά ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας.

Στο επίκεντρο παραμένουν η οργανική ανάπτυξη και η περαιτέρω μεγέθυνση μέσω στοχευμένων εξαγορών, με τον όμιλο να συνεχίζει την επενδυτική του στρατηγική στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού και στις νέες τεχνολογίες.