Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τις νέες πληροφορίες για την υπόθεση αποκάλυψε στο «Live News» ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχει βρεθεί πλέον μία γυναίκα που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, γνωρίζει πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη η γυναίκα που εξετάζουν οι Αρχές

Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη στη Θεσσαλονίκη και έλαβε κατάθεση από τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στην τελευταία διαδρομή της Γιου Τινγκ πριν χαθούν τα ίχνη της. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή της πλατείας Αμερικής και συγκεκριμένα στην οδό Πατησίων, όπου φαίνεται να καταγράφεται το τελευταίο ίχνος της 50χρονης.

Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή που ακολούθησε η Γιου Τινγκ, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις της πριν εξαφανιστεί. Κρίσιμο θεωρείται και το τι συνέβη με το κινητό τηλέφωνό της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το κινητό της Γιου Τινγκ φέρεται να εντοπίστηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής. Στη συνέχεια, το κινητό φέρεται να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα, γεγονός που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τη διαδρομή που ακολούθησε η συσκευή μετά τον εντοπισμό της, καθώς και τα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ παραμένει ανοιχτή, με την ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη πληροφορία προκειμένου να εντοπίσει την 50χρονη και να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη μετά την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της στην περιοχή της πλατείας Αμερικής.