Η ελληνική κωπηλασία πανηγυρίζει για ακόμη μία μεγάλη επιτυχία, με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησαν οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ.

Με χρόνο 7:12.05 οι Ελληνίδες κωπηλάτριες, οι οποίες είχαν κατακτήσει μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στις αρχές Αυγούστου, ήταν στη 2η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας και σε αυτή τερμάτισαν τελικά.

Έτσι, κατάφεραν να κατακτήσουν το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με την απονομή να γίνεται λίγη ώρα μετά και τις Λιόλιου και Μουρατίδου να μην κρύβουν τη χαρά τους για τη νέα επιτυχία τους.