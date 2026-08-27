Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5, βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρόδου και Καρπάθου.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές όπου αναμένεται ακραίος κίνδυνος τίθεται σε γενική επιφυλακή, ενώ σε μερική επιφυλακή θα βρίσκεται το προσωπικό στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.

Προληπτικές απαγορεύσεις και αυξημένες περιπολίες

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες περιοχές που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Στρατού.

Το Πυροσβεστικό Σώμα προειδοποιεί ότι οι συνθήκες το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Ειδικότερα, συνιστά να αποφεύγονται:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για τις δραστηριότητες που απαγορεύονται ή επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.

Μέχρι τότε θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες, τόσο για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών όσο και για τη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων που προβλέπει η σχετική Πυροσβεστική Διάταξη.

Η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις μπορεί να επιφέρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται η υποχρέωση ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών οικοπέδων και άλλων ακάλυπτων χώρων να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης ή γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Τι πρέπει να κάνετε αν δείτε φωτιά

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, καλείται να επικοινωνήσει αμέσως με το 199 ή το 112.

Θα πρέπει να δώσει σαφείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται η φωτιά, την κατεύθυνσή της, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να απομακρύνονται άμεσα από την επικίνδυνη περιοχή, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας», επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα.