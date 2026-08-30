Με τον Δουβίκα να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, νίκησε με 2-1 τη Νάπολι εκτός έδρας για την 2η αγωνιστική της Serie A.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του και στο 17′ είχε και γκολ, με τον Ντιαό να κάνει το γύρισμα για τον Μπατουρίνα, ο οποίος κοντρόλαρε, γύρισε και εκτέλεσε τον Μερέτ για το 0-1.

Οι «παρτενοπέι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, πίεσαν και τελικά έκαναν το 1-1 στο 30′, όταν ο Ραχμάνι έδωσε στον Χόιλουντ και αυτός με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Η Κόμο, όμως, δεν πτοήθηκε και άμεσα, στο 34′ για την ακρίβεια, πήρε ξανά το προβάδισμα, καθώς το λάθος των Ανγκισά και Ραχμάνι είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να πάει στον Δουβίκα και αυτός με σουτ νίκησε τον Μερέτ για το 1-2.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, καθώς το γκολ του Λομπότκα στο 95′ ακυρώθηκε για φάουλ του Λούκα στον Τσαλομπά, με τη Νάπολι να γνωρίζει την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα ενώ η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, πήρε την πρώτη της νίκη και έχει 4 βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές.