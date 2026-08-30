Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πέτυχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία συνέτριψε με 5-2 την Ίπσουιτς έχοντας για πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες με χατ-τρικ.

Στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν ηττηθεί με 2-0 από τη Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη και δεν άρχισε καλά ούτε το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, καθώς στο 29′ έμεινε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ντέιβις με σουτ εντός περιοχής.

Η Ίπσουιτς πήρε το προβάδισμα, η Γιουνάιτεντ όμως αντέδρασε καλά, καθώς στο 40′ έκανε το 1-1 με τον Φερνάντες που βγήκε τετ α τετ και στο 56′ έκανε το 2-1 με συρτό σουτ του Μαγκουάιρ που κόντραρε στον Γκριβς.

Λίγα λεπτά μετά, στο 59′, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Κούνια από τον Γκριβς και ο Φερνάντες εκτέλεσε στο 61′ για το 3-1, με τον Πορτογάλο να κάνει χατ-τρικ στο 68′, έπειτα από αλλεπάλληλες κόντρες, γράφοντας το 4-1.

Στο 82′ ήταν η σειρά του Μπούμο να σκοράρει, με ωραία λόμπα, ανεβάζοντας το σκορ στο 5-1, για να διαμορφωθεί το τελικό 5-2 στο 91′ από τον Άκπομ.