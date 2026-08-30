Η κακή ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Βάργκα και όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα, στο 97′ όμως ο Μπένι την πάγωσε γράφοντας το 1-1 για την Κηφισιά, για την οποία είχε αποβληθεί λίγα λεπτά νωρίτερα ο Βαν Άιμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε προειδοποιήσει στις δηλώσεις του την παραμονή του αγώνα υπενθυμίζοντας ότι η Ένωση είχε δυσκολευτεί και στα δύο παιχνίδια με την Κηφισιά πέρυσι, οι παίκτες του όμως μάλλον δεν τον άκουσαν. Έτσι, μπήκαν χαλαροί στο ματς, με τους γηπεδούχους να έχουν ευκαιρία τόσο στο 2′ με την κεφαλιά του αμαρκάριστου Γιάγκνε που έφυγε λίγο άουτ, όσο και στο 11′ με αυτή του Σαγάλ που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρέμεναν κακοί και στο 29′ ο Νίκολιτς έβγαλε τον Κοϊτά που δεν ήταν σε καλή μέρα και είχε και νεύρα, βάζοντας στη θέση του τον Μάγερ, από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε η φάση στην οποία ο «δικέφαλος αετός» είχε την πρώτη του ευκαιρία, στο 42′, με το σουτ του Γιόβιτς που απέκρουσε ο Ραμίρες.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ είχε ευκαιρία και με τον Μαρίν αλλά ο Ραμίρες απέκρουσε ξανά και στο β’ μέρος η Κηφισιά μπήκε και πάλι καλύτερα και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 61′ με τον Πόμπο που έστειλε τη μπάλα άουτ από πολύ καλή θέση.

Αμέσως μετά, στο 63′, ο Μαρίν έβγαλε ωραία την κάθετη για τον Βάργκα και αυτός πλάσαρε όπως έπρεπε κάνοντας το 0-1. Η λογική έλεγε ότι η Ένωση θα ήλεγχε από εκεί και πέρα το παιχνίδι και θα έψαχνε το δεύτερο γκολ με το οποίο θα κλείδωνε τη νίκη, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι…

Η ομάδα του Νίκολιτς παρέμενε… κοιμισμένη και η Κηφισιά συνέχισε να απειλεί. Το έκανε στο 74′ με το δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη εντός περιοχής που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, το έκανε στο 84′ με το άστοχο σουτ του Πόμπο από καλή θέση εντός περιοχής και γενικά έδειχνε ότι το πίστευε πως μπορεί να ισοφαρίσει. Και ισοφάρισε.

Στο 93′ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Άιμα για αγκωνιά στον Ζίνι και στο 97′ ο Μπένι βρήκε χώρο και με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα για το 1-1, παγώνοντας την ΑΕΚ!

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Αμπάντα, Βαν Αϊμα, Ούγκο Σόουζα (81′ Χριστόπουλος), Ζολιμπουά, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (75′ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε (81′ Αποστολάκης), Ζέρσον Σόουζα (68′ Μπένι), Σαγάλ (68′ Θεοδωρίδης).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις (68′ Κάιρινεν), Μάγερ (68′ Μάνταλος), Κοϊτά (29′ Ζούμπκοφ), Βάργκα (81′ Ζίνι), Γιόβιτς.