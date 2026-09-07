Στη δέσμη παρεμβάσεων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ επικεντρώθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews με τον Παναγιώτη Στάθη. Όπως υπογράμμισε, «πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο της κοινωνίας και να βρούμε μια ισορροπημένη λύση στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας».

Αναφερόμενος στα περιθώρια που υπήρχαν για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Για να μείνουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, έπρεπε να μοιράσουμε 2,2 δισ. ευρώ. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση ολόκληρου του ελληνικού λαού και ασφαλώς δίνεται έμφαση στους ευάλωτους». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «από το 2019 και μετά στην οικονομία γίνονται σταθερά βήματα μπροστά, χωρίς να γίνονται θαύματα».

«Τσίπρας και Ανδρουλάκης χάνουν την αξιοπιστία τους» – Τι είπε για Σαμαρά

Ως ένα από τα στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνουν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, παρουσίασε την υποχώρηση της ανεργίας από το 18% στο 7,9%, καθώς και την ένταξη σχεδόν 600.000 πολιτών στην αγορά εργασίας, κάνοντας λόγο για «σημαντική απόδειξη της προόδου της χώρας».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πέρασε στη συνέχεια στην κριτική που ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «εάν δεν υπήρχαμε εμείς, η χώρα θα ήταν σε δυσκολότερη κατάσταση». Ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας πατάνε γκάζι και δίνουν πολύ περισσότερα και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Ο κ. Τσίπρας επανήλθε με την ίδια λογική και τα ίδια δισεκ.».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι «το εγχείρημά του, εάν και εφόσον προχωρήσει, δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο κοινωνικό ρεύμα και έχει προσωπικά στοιχεία». Πρόσθεσε ακόμη ότι «οι πολίτες στο τέλος θα έχουν μπροστά τους το δίλημμα που πάρα πολύ σωστά έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, “ελπίδα ή περιπέτειες”».

«Η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου»

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να προχωρήσουμε με σοβαρότητα». Για το ζήτημα των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών ξεκαθάρισε ότι «προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες».

Ασκώντας εκ νέου κριτική στην αντιπολίτευση, δήλωσε: «Η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους, είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Το αισθάνονται περίπου ως βασική τους υποχρέωση».

Στη συνέχεθα έδωσε έμφαση στην ανάγκη διατύπωσης συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων και αναζήτησης πεδίων συνεννόησης, σημειώνοντας: «Βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε θέσεις, προτάσεις και να είμαστε έτοιμοι να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές για να κυβερνηθεί η χώρα».