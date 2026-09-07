O Μάριους Γκριγκόνις αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στη Λιθουανία και στη Ζάλγκιρις για την τρίτη θητεία της καριέρας του στον σύλλογο του Κάουνας.

Ο 32χρονος φόργουορντ μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Λιθουανικής ομάδας αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και στο πέρασμά του από το «τριφύλλι» και στις σχέσεις που είχε με τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Πώς θα περιέγραφε την εμπειρία του στον Παναθηναϊκό: «Οργανωμένο χάος. Ο πρώτος χρόνος ήταν ενδιαφέρων. Είναι εύκολο να μιλάς για αυτό από τη σημερινή οπτική. Τότε, φυσικά, ήταν δύσκολο. Όλοι στα αποδυτήρια τσακώνονταν και έβριζαν ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής έκοβε παίκτες από την ομάδα. Οι ίδιοι μας οι οπαδοί μάς έβριζαν. Μας έφτυναν. Περπατούσες στον δρόμο και ο κόσμος σου έλεγε διάφορα.

Και την επόμενη χρονιά σε κουβαλούν στους ώμους τους επειδή κατακτήσαμε την Euroleague. Και πάλι λέμε ότι στο Κάουνας είναι φανατικοί με τη Ζάλγκιρις, αλλά εκεί είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Ολόκληρη η αθλητική τους κουλτούρα ζει για αυτό. Φυσικά, η τοπική αγορά είναι μεγαλύτερη και υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι. Είναι πραγματικά τρελαμένοι με αυτό. Δεν χρειάζονται καν μπύρα για να γίνουν έτσι -είναι από τη φύση τους. Εκείνη η περίοδος ήταν μία από τις καλύτερες της καριέρας μου».

Για το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Παναθηναϊκός έχτισε μια υπερομάδα: «Μου είχαν πει και εμένα ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω, αλλά είχα συμβόλαιο, οπότε είπα ”Κάντε ό,τι θέλετε”. Αργότερα, μου είπαν ξανά ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω. Και επέστρεψα ξανά.

Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί στην αρχή της σεζόν. Θυμάμαι ότι ήταν εκτός ο Μήτογλου, ο Παπαπέτρου και ο Ερνανγκόμεθ. Έτσι κατέληξα να παίζω 35 λεπτά ανά αγώνα. Έτσι γίνονται αυτά στον αθλητισμό: Βάζεις τα πρώτα σου σουτ και όλοι σου λένε πόσο καλός είσαι. Μετά συνεχίζεις να παίζεις.

Στη συνέχεια ήρθε ο Ναν και μας ανέβασε σε άλλο επίπεδο. Έτσι δέσαμε ως ομάδα, χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Απλώς έτσι βγήκε. Θυμάμαι ότι πήγαμε στο Final Four και ήμασταν πεπεισμένοι ότι θα το κερδίσουμε.

Ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω με 15 πόντους απέναντι στη Ρεάλ στον τελικό, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Για αυτό λέω πως, εξαιτίας εκείνης της στιγμής, δεν μετανιώνεις που τραυματίστηκες ή που δεν έπαιζες. Τα αναπληρώνει όλα».

Για τις σχέσεις που έχει με τον Εργκίν Αταμάν: «Θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία».

Για τον τραυματισμό στη μέση και την αποκατάστασή του: «Ήταν χάος. Κανείς δεν οργάνωσε σωστά την αποκατάστασή μου, οπότε έπρεπε να συνεχίσω να ταξιδεύω μόνος μου στη Γερμανία. Πριν από την επέμβαση, ήμουν ουσιαστικά παράλυτος. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και δεν μπορούσα να πετάξω για τη Γερμανία.

Έπρεπε να χειρουργηθώ εκεί. Μετά, υπήρξαν διαφωνίες. Ο δικός μου γιατρός έλεγε το ένα, ο γιατρός της ομάδας κάτι άλλο. Ο τραυματισμός επιδεινώθηκε ξανά. Μέχρι τότε μπορούσα να ταξιδέψω αεροπορικώς στη Γερμανία και πέρασα ολόκληρο το καλοκαίρι εκεί.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε έναν Έλληνα φυσιοθεραπευτή, με τον οποίο είχα συνεργαστεί και στη Ρωσία. Είχε δουλέψει και υπό τον Σάρας στη Φενέρμπαχτσε. Είναι πραγματικά πολύ καλός ειδικός.

Συνέχισα την αποκατάστασή μου μαζί του, ενώ μπήκε στη διαδικασία και ο Κέστας, ο οποίος συνεργάζεται επίσης με τη Ζάλγκιρις. Άρχισα να νιώθω καλύτερα μόλις τον Ιανουάριο της περασμένης χρονιάς. Τότε ήταν που άρχισα επιτέλους να αισθάνομαι ότι όλα ήταν ξανά δυνατά. Πήρε πολύ χρόνο.

Σίγουρα έχω καλή σχέση με τον αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, αλλά και με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν υπήρξαν προβλήματα. Εκείνη την περίοδο, φυσικά, είχα μια διαφωνία με τον γιατρό της ομάδας. Δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα έτσι. Σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις, στην Ευρώπη συχνά αντιμετωπίζουν υπερβολικά επιπόλαια την επιλογή γιατρών και φυσιοθεραπευτών».

Για τον κόσμο και την επιστροφή του στη δράση: «Όταν έχεις γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό και έχεις βάλει αυτό το αστέρι στη φανέλα, ο κόσμος σε βλέπει διαφορετικά. Το ένιωσα πραγματικά αυτό προσωπικά. Ο κόσμος μού έδειξε πολλή αγάπη. Όταν κερδίζεις, σου δίνουν την αίσθηση ότι μπορείς να μείνεις εκεί και ότι όλα θα πάνε καλά.

Άλλωστε, ήθελα ακόμα να το προσπαθήσω μία φορά. Να έχω κάποιον ρόλο στον οποίο να είμαι σημαντικός, αντί απλώς να βρίσκομαι εκεί και να εισπράττω έναν μισθό. Και πάλι, όταν πάτησα το παρκέ σε εκείνο το σημείο, σίγουρα δεν ήμουν ακόμα έτοιμος. Χρειαζόταν να επιστρέψω σταδιακά.

Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη όπου κανείς δεν πρόκειται να περιμένει μέχρι να γίνεις 100% καλά. Αν είσαι στο 70% και μπορείς να τρέξεις και να σουτάρεις, περιμένουν από εσένα να μπεις στο γήπεδο και να παίξεις.

Δεν ήμουν ακόμα έτοιμος και ίσως αυτό λειτούργησε εναντίον μου, γιατί όλοι περίμεναν ότι μετά από έναν χρόνο χωρίς να παίξω θα επέστρεφα και θα ήμουν αμέσως καλά. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Λεσόρ. Στη συνέχεια χρειάστηκε και δεύτερη επέμβαση.

Ο σύλλογος διαχειρίστηκε άσχημα πολλές περιπτώσεις τραυματισμών. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, οπότε τώρα θα πρέπει να είναι καλύτερα».

Για τον περιορισμένο χρόνο που είχε πέρσι και αν μίλησε για αυτό με κάποιον: «Να μιλήσω με ποιον; Όχι. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα με τον Αταμάν. Είσαι εκεί και απλώς σκέφτεσαι ότι θα βοηθήσεις στην προπόνηση. Θα βοηθήσεις στο πρωτάθλημα. Όταν σε χρειαστούν, θα σε καλέσουν.

Υπήρχαν φορές που οδηγούσες προς το σπίτι μετά την προπόνηση και δεχόσουν ένα τηλεφώνημα: ”Έλα στο αεροδρόμιο. Πρέπει να πετάξεις για το παιχνίδι”. Ή έφτανες στα αποδυτήρια και, 25 λεπτά πριν από τον αγώνα, σου έφερναν τη στολή και σου έλεγαν ότι σε χρειάζονταν.

Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με τον Ζέλικο. Υπήρχαν πολλά οργανωτικά ζητήματα τέτοιου είδους.

Εγώ το έβλεπα ως εξής: ”Είμαι εδώ και θα προσπαθήσω να κάνω τη δουλειά μου”. Το συμβόλαιό μου λέει ότι πρέπει να βοηθάω την ομάδα. Φυσικά, παραπονέθηκα αρκετές φορές και εξέφρασα τη γνώμη μου, αλλά κάθε φορά που με χρειάζονταν, ήμουν έτοιμος».