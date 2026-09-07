Σε κανονική λειτουργία επέστρεψαν τα ξημερώματα της Τρίτης αρκετά αεροδρόμια της Ινδονησίας, τα οποία είχαν παραμείνει κλειστά εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από το Άνακ Κρακατάου. Μεταξύ αυτών είναι το Σουκάρνο-Χάτα, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας που εξυπηρετεί την Τζακάρτα, καθώς και ακόμη τέσσερα αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.



Τα προβλήματα είχαν αρχίσει μετά την ισχυρή δραστηριότητα του Άνακ Κρακατάου, με τη συνεχή έκρηξη να ξεκινά αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/9). Το ηφαίστειο εκτόξευσε λάβα και μεγάλες ποσότητες τέφρας, η οποία εξαπλώθηκε σε περιοχές της Ιάβας και της Σουμάτρας και έφτασε σε μεγάλο ύψος στην ατμόσφαιρα.



Η παρουσία τέφρας στον εναέριο χώρο ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία συνολικά οκτώ αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας. Οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές ήταν εκτεταμένες, καθώς σχεδόν 3.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, καθυστέρησαν ή άλλαξαν προορισμό, επηρεάζοντας περίπου 341.000 ταξιδιώτες.



Παρά την υποχώρηση της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, οι αρχές διατήρησαν για αρκετές ώρες τους περιορισμούς, προκειμένου να ελεγχθούν και να καθαριστούν διάδρομοι, τροχόδρομοι και αεροσκάφη από πιθανή τέφρα. Μετά τη βελτίωση των συνθηκών, το Σουκάρνο-Χάτα και άλλα αεροδρόμια άρχισαν να λειτουργούν ξανά από τις πρώτες ώρες της Τρίτης.