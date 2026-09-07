Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ κολυμπούσαν σε θαλάσσιες περιοχές της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ένας 83χρονος Γερμανός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην παραλία «Παπαπούλι» των Νέων Πόρων Πιερίας, και ανασύρθηκε στην ακτή.

Ο 83χρονοςδιακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Πιερίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το μεσημέρι 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αη Γιώργης» στη Νικητή Χαλκιδικής.

Στην γυναίκα, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που είχε μεταβεί στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.