Ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, με τη συμμετοχή των ομάδων της Basket League.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη (08/09) στα γραφεία της ΕΟΚ και βασικό αντικείμενό της θα είναι ζητήματα που σχετίζονται με τη διαιτησία.

Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τρία γκρουπ, ανάλογα με την ώρα κατά την οποία θα προσέλθουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, προκειμένου να συζητήσουν με τους ανθρώπους της ΕΟΚ.

Στο πρώτο γκρουπ βρίσκονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, με ώρα προσέλευσης τις 12:15. Ωστόσο, οι «πράσινοι» έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Στο δεύτερο γκρουπ είναι ο Προμηθέας, το Περιστέρι, η Μύκονος, ο Ηρακλής και ο Κολοσσός, οι οποίοι είναι προγραμματισμένο να βρεθούν στα γραφεία της ΕΟΚ στις 13:30.

Το τρίτο γκρουπ αποτελείται από την Καρδίτσα, το Μαρούσι, τον Βίκο Ιωαννίνων και τη Δόξα Λευκάδας. Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει οριστεί για τις 14:30, με το Μαρούσι επίσης να απέχει.