Ο Marius Borg Hoiby θα παραμείνει για ακόμη τέσσερις εβδομάδες στο Σκάουγκουμ υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, με υποχρεωτικούς ελέγχους για ναρκωτικές ουσίες, όμως στις 9 Σεπτεμβρίου θα έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει προσωρινά την κατοικία για έναν συγκεκριμένο λόγο: την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο αποφάσισε τη Δευτέρα την παράταση του καθεστώτος προσωρινής κράτησης του γιου της βασίλισσας Μέττε Μάριτ. Η Εισαγγελία είχε ζητήσει την επέκταση του μέτρου και η νομική ομάδα του Μάριους συμφώνησε με τη συνέχισή του.

Η νέα δικαστική απόφαση παρατείνει την ηλεκτρονική επιτήρηση μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, ο Μάριους θα πρέπει να παραμένει στην κατοικία του στο Σκάουγκουμ και να τηρεί τους όρους που έχουν τεθεί από τις αρχές.

Η μία ημέρα που μπορεί να φύγει από το Σκάουγκουμ

Παρά τους περιορισμούς, το δικαστήριο προβλέπει μια ειδική εξαίρεση για την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Μάριους θα μπορέσει να φύγει προσωρινά από το Σκάουγκουμ στις 9 Σεπτεμβρίου, ώστε να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.

Η παρουσία του εκεί αναμένεται να τον φέρει ξανά κοντά στα μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Ο Μάριους είχε ήδη συμμετάσχει στις τελετές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο του μονάρχη, έχοντας θέση ανάμεσα στα εγγόνια του βασιλιά.

Κατά τις προηγούμενες τελετές, το όνομά του είχε εμφανιστεί και στο στεφάνι που τοποθετήθηκε πάνω στο φέρετρο, ενώ είχε συμμετάσχει επίσης στη μεταφορά του φερέτρου από την Κόκκινη Αίθουσα του Βασιλικού Ανακτόρου του Όσλο προς το παρεκκλήσι.

Η εξαίρεση που προβλέπει τώρα το δικαστήριο αφορά αποκλειστικά την παρουσία του στην κηδεία και δεν μεταβάλλει τους υπόλοιπους όρους της επιτήρησής του.

Οι όροι που εξακολουθούν να ισχύουν

Κατά τα άλλα, ο Μάριους καλείται να συνεχίσει να τηρεί αυστηρά το καθεστώς που του έχει επιβληθεί. «Ο κατηγορούμενος οφείλει να παραμένει στην κατοικία του, εκτός εάν χρειάζεται να την εγκαταλείψει για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης ή για να επισκεφθεί την οικογένειά του», αναφέρει η δικαστική απόφαση.

Η παραμονή του στο Σκάουγκουμ συνοδεύεται από ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ εξακολουθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους αστραγάλους.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν προβλέψει επαναλαμβανόμενους ελέγχους για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος που έχει καταρτιστεί από τις εισαγγελικές αρχές σε συνεργασία με τη Νορβηγική Υπηρεσία Σωφρονισμού και Αναστολής.

Ο Μάριους βρίσκεται υπό κράτηση από την 1η Φεβρουαρίου, ενώ από τα μέσα Ιουνίου το καθεστώς άλλαξε και η προσωρινή κράτηση συνεχίζεται στο Σκάουγκουμ με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Μέχρι σήμερα έχει περάσει περισσότερες από 200 ημέρες υπό κράτηση.

Η καταδίκη και η έφεση

Το καθεστώς επιτήρησης συνδέεται με την εκτίμηση των αρχών για κίνδυνο υποτροπής μετά την καταδίκη του σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο βιασμοί.

Ο Μάριους έχει προσφύγει κατά της καταδικαστικής απόφασης στο Εφετείο. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα, καθώς το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτή προς εξέταση την έφεσή του. Ο ίδιος αρνείται ότι υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβει αξιόποινη συμπεριφορά.

Η θέση αυτή έχει διατυπωθεί και μέσω του δικηγόρου του, Πέτερ Σέκουλιτς, ο οποίος έχει εξηγήσει τη στάση του πελάτη του απέναντι στους όρους κράτησης.

Γιατί συμφώνησε με την παράταση

Παρότι ο Μάριους υποστηρίζει ότι δεν συντρέχει λόγος να θεωρείται πιθανή μια νέα παραβατική συμπεριφορά, η νομική του ομάδα αποδέχθηκε την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Ο Σέκουλιτς είχε εξηγήσει στο νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB ότι η επιλογή αυτή συνδέεται με την επιθυμία του Μάριους να μην προκληθεί νέα δημοσιότητα γύρω από την υπόθεσή του σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας περνά μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο μετά τον θάνατο του Χάραλντ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της κράτησης αυτές τις ημέρες θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και να δημιουργήσει αναστάτωση.

Έτσι, ο Μάριους θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Σκάουγκουμ μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και τους προβλεπόμενους ελέγχους να παραμένουν σε ισχύ.

Μοναδική εξαίρεση είναι η 9η Σεπτεμβρίου, όταν θα εγκαταλείψει προσωρινά την κατοικία για να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ και να βρεθεί ξανά μαζί με την οικογένεια της μητέρας του σε μία από τις σημαντικότερες τελετές που ακολουθούν τον θάνατο του Νορβηγού μονάρχη.