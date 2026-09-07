Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του 29χρονου Κροάτη μέσου.

Μάλιστα, ο Γιάκιτς αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα αύριο Τρίτη (8/9) στις 11:15, με πτήση από το Ζάγκρεμπ, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη διαδικασία της μεταγραφής του.

Ο Κροάτης αμυντικός χαφ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Με την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο ΠΑΟΚ ενισχύει τη μεσαία του γραμμή, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε εκτός των άλλων και ο Δημήτρης Γιαννούλης με τον οποίο μέχρι πρότινος ήταν συμπαίκτες.

Ο 29χρονος μέσος έχει σημαντική εμπειρία από το Γερμανικό και το Κροατικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, ενώ ήταν και στην αποστολή της Κροατίας, στο πρόσφατο Μουντιάλ.