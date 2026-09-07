Περισσότερα από δύο χρόνια μετά το ταξίδι για σερφ που κατέληξε σε τριπλή δολοφονία στο Μεξικό, οι γονείς των Τζέικ και Κάλουμ Ρόμπινσον πέρασαν την πόρτα του δικαστηρίου στην Ενσενάδα, αναζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο των παιδιών τους.

Η δίκη τριών Μεξικανών που κατηγορούνται για τη δολοφονία των δύο Αυστραλών αδελφών και του Αμερικανού φίλου τους, Τζακ Κάρτερ Ρόουντ, ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Οι τρεις φίλοι σκοτώθηκαν το 2024, ενώ έκαναν διακοπές στις ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια.

«Σκοπός μας είναι να εκπροσωπήσουμε τους γιους μας, να είμαστε εδώ για εκείνους», δήλωσε ο πατέρας τους, Μάρτιν Ρόμπινσον, φτάνοντας στο δικαστήριο μαζί με τη σύζυγό του, Ντέμπρα.

«Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, θέλουμε να μάθουμε τους λόγους», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι είναι πιθανό να μην τους μάθουν ποτέ.

Το ταξίδι που κατέληξε σε τραγωδία

Οι τρεις φίλοι είχαν ταξιδέψει στην περιοχή της Ενσενάδα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, για κάμπινγκ και σερφ στον Ειρηνικό.

O Τζέικ ήταν γιατρός από το Περθ και είχε μεταβεί στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον αδελφό του. Ο Κάλουμ ζούσε εκεί επί χρόνια, έχοντας μετακομίσει για να παίξει λακρός. Μαζί με τον Αμερικανό φίλο τους συνέχισαν το ταξίδι προς το Μεξικό.

Η εξαφάνισή τους τον Απρίλιο του 2024 κινητοποίησε τις οικογένειές τους και προκάλεσε μεγάλη εκστρατεία αναζήτησης στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν αργότερα κρυμμένες σε πηγάδι, σύμφωνα με τα αυστραλιανά δημοσιεύματα για την υπόθεση. Οι αρχές κατέληξαν ότι είχαν πυροβοληθεί.

Η ληστεία και τα ελαστικά του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με την εκδοχή των ερευνητών, οι τρεις φίλοι δέχθηκαν επίθεση με σκοπό τη ληστεία.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε το όχημα με το οποίο ταξίδευαν και, ειδικότερα, τα ελαστικά του. Mάρτυρας φέρεται να άκουσε τη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση να λέει στον τότε σύντροφό της ότι ήθελε τα ελαστικά του αυτοκινήτου των τουριστών.

Κατά την κατηγορία, οι άνδρες ακολούθησαν τους σέρφερ στο απομονωμένο σημείο όπου κατασκήνωναν, τους λήστεψαν και τους πυροβόλησαν. Η ποινική ευθύνη των τριών κατηγορουμένων για τις ανθρωποκτονίες εξετάζεται πλέον στο δικαστήριο.

@abcnewsaus A woman has been sentenced to 20 years in jail in connection to the murder of two Perth brothers on a surfing trip in Mexico last year. Ari Gisel pleaded guilty to the violent robbery of Callum and Jake Robinson along with their American travel companion in return for a reduced sentence. Social version by Simon Greenfield for the ABC News Social Media Team. To personalise your news & stay in the know, download the ABC News app via the link our bio. #ABCNews ♬ original sound – ABC News Australia

Η γυναίκα που έχει ήδη καταδικαστεί

Μία γυναίκα, η Άρι Γκιζέλ, έχει ήδη καταδικαστεί για τον ρόλο της στη ληστεία που οδήγησε στους θανάτους.

Τον Νοέμβριο του 2025 της επιβλήθηκαν συνολικά 20 χρόνια κάθειρξης: 14 για βίαιη ληστεία οχήματος και επιπλέον έξι για ληστεία με χρήση βίας. Σύμφωνα με το ABC, ήταν πρώην σύντροφος ενός από τους άνδρες που κατηγορούνται για τις δολοφονίες και η εισαγγελία την περιέγραψε ως υποκινήτρια της επίθεσης.

Στην τότε ακροαματική διαδικασία, οι οικογένειες είχαν απευθυνθεί στο δικαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Ντέμπρα Ρόμπινσον περιέγραψε τα σχέδια που είχε για το μέλλον των γιων της και όσα χάθηκαν μαζί τους.

Τώρα, οι δύο γονείς βρίσκονται στο Μεξικό για να παρακολουθήσουν από κοντά τη δίκη των τριών ανδρών, με τον πατέρα τους να συνοψίζει τον λόγο της παρουσίας τους: «Να είμαστε εδώ για εκείνους».