Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στον στόχο για μείωση κατά 30% του κόστους του ρεύματος αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο υπουργός τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων επιχειρεί να δώσει «ουσιαστική ανάσα» στα νοικοκυριά, μέσα στα όρια του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και οικογένειες, αλλά και στον επενδυτικό «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, τον οποίο χαρακτήρισε μεταρρύθμιση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πιερρακάκης: «Να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και στο κατά πόσο τα κυβερνητικά μέτρα μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι στόχος είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αλλά παράλληλα να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος.

«Κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα: το κόστος από τη μία πλευρά και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη», ανέφερε.

Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι, μέσα από τις παρεμβάσεις που θα εξειδικευτούν, να επιτευχθεί μείωση κατά 30% στο κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές και στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πιο βιώσιμη λύση σε σχέση με τις αποκλειστικά βραχυπρόθεσμες ενισχύσεις.

«Η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμης στήριξης», σημείωσε.

Τα μέτρα για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνεται ποσό 400 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνεται το μέτρο κατά περίπου 270.000 δικαιούχους από τον Νοέμβριο.

Αντίστοιχη στήριξη, όπως ανέφερε, προβλέπεται για δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ένστολους και υγειονομικούς.

«Αυτά τα μέτρα ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Προσπαθούμε πραγματικά, σε κάθε κοινωνική ομάδα και σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μια ανάσα», είπε.

«Δεν υπάρχει Plan B – Ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός»

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση εξετάζει ένα Plan B στην περίπτωση που χρειαστούν πρόσθετες ενισχύσεις, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε αρνητικά.

Όπως εξήγησε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, αν και το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια και στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, προκειμένου να αναγνωρίζονται πρόσθετα μέτρα και να δημιουργείται επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.

«Νομίζω ότι κάθε φορά που υπάρχει ο όποιος χώρος, αυτός επιστρέφει πίσω στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τον επενδυτικό «κουμπαρά»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τον επενδυτικό «κουμπαρά για τη νέα γενιά» μια σημαντική μεταρρύθμιση που συνδυάζει την αποταμίευση με την επένδυση.

Όπως εξήγησε, το μέτρο προβλέπει ότι για κάθε 1 ευρώ που θα αποταμιεύεται, έως το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο, το ελληνικό κράτος θα προσθέτει άλλο 1 ευρώ.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται κίνητρο αποταμίευσης και επένδυσης, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, περίπου τρία τρισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεων στην Ευρώπη παραμένουν ουσιαστικά ανεκμετάλλευτα.

Η απάντηση Πιερρακάκη στον Αντώνη Σαμαρά

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην κριτική που έχει ασκήσει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι σέβεται τον πρώην πρωθυπουργό και το δικαίωμά του να εκφράζει τις απόψεις του, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η πολιτική αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι είναι δύο φορές εκλεγμένος πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με λαϊκή νομιμοποίηση.

«Η πολιτική δεν πρέπει να αφορά προσωπικές πικρίες και δεν πρέπει να αφορά και αυτό το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο αυτό είναι λεξιλόγιο του παρελθόντος», σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.