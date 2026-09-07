Στις 7 Σεπτεμβρίου 1978, ο Βούλγαρος αντιφρονών, δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκεόργκι Μάρκοφ περίμενε σε στάση λεωφορείου στη γέφυρα Waterloo, στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ένιωσε ένα απότομο τσίμπημα στον μηρό. Γύρισε και είδε έναν άνδρα πίσω του, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη και άφησε κάτω μια ομπρέλα.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο 49χρονος Μάρκοφ πέθανε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αρχικά είχαν κάνει λόγο για δηλητηρίαση του αίματος, όμως οι ερευνητές σύντομα κατάλαβαν ότι βρίσκονταν μπροστά σε μια πολιτική δολοφονία με μια εξαιρετικά εξελιγμένη μέθοδο, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί και εναντίον ενός ακόμη Βούλγαρου εξόριστου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Στις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό του, οι βρετανικές αντιτρομοκρατικές Αρχές εντόπισαν ένα στοιχείο που αποκάλυψε το μακάβριο σχέδιο. Στον μηρό του Μάρκοφ βρέθηκε ένα μικροσκοπικό μεταλλικό σφαιρίδιο, όχι μεγαλύτερο από κεφαλή καρφίτσας.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το σφαιρίδιο είχε τέσσερις μικροσκοπικές οπές, οι οποίες θεωρήθηκε ότι περιείχαν ελάχιστη ποσότητα θανατηφόρου δηλητηρίου. Οι επιστήμονες του Porton Down, του άκρως απόρρητου βρετανικού ερευνητικού κέντρου για χημικά και βιολογικά όπλα, κατέληξαν ότι το δηλητήριο ήταν πιθανότατα ρικίνη, μια εξαιρετικά τοξική ουσία που, σύμφωνα με το BBC, δεν είχε χρησιμοποιηθεί ξανά για δολοφονία στη Βρετανία.

Η δεύτερη επίθεση

Δέκα ημέρες πριν από την επίθεση στον Μάρκοφ, ένας ακόμη Βούλγαρος εξόριστος, ο Βλαντίμιρ Κόστοφ, είχε αισθανθεί έναν οξύ πόνο στην πλάτη του καθώς έβγαινε από το Μετρό του Παρισιού μαζί με τη σύζυγό του.

Παρουσίασε υψηλό πυρετό για τρεις ημέρες, αλλά τελικά ανάρρωσε. Όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μάρκοφ, υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία αποκάλυψε ένα μικροσκοπικό μεταλλικό αντικείμενο στην πλάτη του.

Ένας χειρουργός στο Παρίσι το αφαίρεσε με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να το αγγίξει, παρουσία Γάλλου αστυνομικού. Το σφαιρίδιο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Βρετανία για εξέταση.

Η ανάλυση έδειξε ότι ήταν πανομοιότυπο με εκείνο που είχε βρεθεί στο σώμα του Μάρκοφ. Τα δύο σφαιρίδια είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος, οι οπές βρίσκονταν στα ίδια σημεία και ήταν κατασκευασμένα από ένα σπάνιο κράμα πλατίνας και ιριδίου, το οποίο δεν απορρίπτεται από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι τοξικολόγοι εντόπισαν αντισώματα κατά της ρικίνης στους ιστούς του Κόστοφ και συμπέραναν ότι επέζησε επειδή το σφαιρίδιο περιείχε ανεπαρκή ποσότητα δηλητηρίου.

Οι προειδοποιήσεις πριν από τη δολοφονία

Ο Μάρκοφ είχε εγκαταλείψει την κομμουνιστική Βουλγαρία το 1969 και εγκατασταθεί στη Βρετανία, όπου έγινε ένας από τους πιο έντονους επικριτές της κυβέρνησης. Εργαζόταν για το BBC World Service και το Radio Free Europe, μεταδίδοντας εβδομαδιαίες εκπομπές για τη ζωή και την εξουσία στη Βουλγαρία.

Η σύζυγός του, Άναμπελ Μάρκοφ, αποκάλυψε στο BBC το 1979 ότι ένας άγνωστος άνδρας είχε επικοινωνήσει με τον Γκεόργκι τον Μάιο του 1978. Μιλούσαν στα βουλγαρικά επί ώρες και, όπως είπε, ο σύζυγός της τής επαναλάμβανε στα αγγλικά ότι όσα άκουγε ήταν «απίστευτα».

Σύμφωνα με την Άναμπελ, ο άνδρας υποστήριξε ότι είχε ληφθεί απόφαση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο της Βουλγαρίας να δολοφονηθεί ο Μάρκοφ εξαιτίας των εκπομπών του.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Νικολάι, είχε δεχθεί παρόμοια προειδοποίηση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1977. «Η απόφαση έχει ληφθεί να σκοτώσουν τον Γκεόργκι, να τον εξαλείψουν χωρίς ίχνος», του είχε πει ο άγνωστος.

Ο ίδιος αρχικά δεν τον πίστεψε, όμως ο άνδρας τού έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες, λέγοντάς του ότι ο Μάρκοφ θα δηλητηριαζόταν με κάποιο δηλητήριο ή βακτήριο που είχε ήδη μεταφερθεί στη Δυτική Ευρώπη.

Τα ίχνη οδηγούσαν στη KGB

Οι έρευνες έδειξαν ότι η υπόθεση πιθανότατα έφτανε μέχρι τα ανώτατα επίπεδα της βουλγαρικής και σοβιετικής εξουσίας. Ο Βούλγαρος πρώην συνταγματάρχης της μυστικής αστυνομίας Στέφαν Σβερντλόφ δήλωσε ότι κάθε τμήμα της βουλγαρικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας ελεγχόταν από σύμβουλο της σοβιετικής KGB, ο οποίος ενημέρωνε απευθείας τη Μόσχα.

Ο πρώην επικεφαλής ομάδας δολοφονιών της KGB, Νικολάι Χοχλόφ, εκτίμησε επίσης ότι η εξαιρετικά εξελιγμένη τεχνική έδειχνε πως η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει κάποιον «στο υψηλότερο επίπεδο».

Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αποκαλύφθηκε ότι η KGB είχε αναπτύξει ειδική ομπρέλα ικανή να εκτοξεύει σφαιρίδια ρικίνης στο σώμα ενός στόχου. Δύο πρώην αξιωματικοί της KGB που αυτομόλησαν δήλωσαν αργότερα ότι η οργάνωση είχε βοηθήσει στη δολοφονία του Μάρκοφ, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε από Ιταλό εγκληματία με την κωδική ονομασία «Piccadilly».

Κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ για τη δολοφονία. Η Βουλγαρία έκλεισε την υπόθεση το 2013, επικαλούμενη έλλειψη υπόπτων, ενώ η έρευνα στη Βρετανία παραμένει ανοιχτή.