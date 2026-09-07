Θέση για τα όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό πήρε μέσω ανάρτησής της στα social media η «Θύρα 7» απευθυνόμενη στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα στον Βάσκο τεχνικό για την εικόνα της ομάδας τον τελευταίο καιρό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Señor Μendilibar.

Υπό την καθοδήγηση σου ο Ολυμπιακός μας, έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του και έκανε το όνειρο τρελό, αληθινό! Έχεις τον σεβασμό και την αγάπη μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομα σου με χρυσά γράμματα!

Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας, δεν είναι αυτός που πρέπει ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος! Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο! Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι! Ο Θρύλος μας είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο!

Δεν έχεις βρει τις λύσεις, ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι, όπως ήταν όταν σήκωσε το ευρωπαϊκό, όπως στα 100 μας χρόνια, που διασύραμε τους αντιπάλους μας με 6άρες και 4άρες και κάναμε το νταμπλ!

Απαγορεύεται, να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα! Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι,είμαστε των έργων και των πράξεών και όλοι κρινόμαστε απ’τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά!

Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό για αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη!

Υ.Γ 1: Θρύλε γερά πρωτάθλημα ξανά!

Υ.Γ: 2 Υπεράνω όλων ο Ολυμπιακός».