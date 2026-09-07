Σοβαρές καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιού ομάδας αστυνομικών στη Βουδαπέστη ερευνά η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς να έχουν συλληφθεί και να έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, συνολικά 15 άνδρες και γυναίκες αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων αστυφύλακες και λοχίες, είχαν ταξιδέψει στην ουγγρική πρωτεύουσα για διακοπές. Όλοι υπηρετούσαν στην ίδια μονάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.



Η παρέα φέρεται να είχε νοικιάσει μέσω Airbnb ένα μεγάλο σπίτι στη Βουδαπέστη. Κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς με κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του βρετανικού μέσου, αρκετά μέλη της ομάδας φέρονται να συνευρέθηκαν σεξουαλικά. Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους αστυνομικούς διατηρούσαν ήδη μεταξύ τους ερωτικές σχέσεις πριν από το ταξίδι.



Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή μετά την επίσημη καταγγελία γυναίκας αστυνομικού για τη συμπεριφορά τουλάχιστον δύο ανδρών συναδέλφων της.



Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ένας άνδρας αστυνομικός την έπιασε από το χέρι, την απομάκρυνε με τη βία από έναν χώρο και την οδήγησε στο δωμάτιό του. Το δημοσίευμα διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ισχυρισμός πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός επιχείρησε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της. Η καταγγελία σε βάρος του αφορά την άσκηση βίας κατά τη μετακίνησή της.



Η ίδια γυναίκα κατήγγειλε ότι αργότερα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από διαφορετικό άνδρα αστυνομικό. Οι καταγγελίες οδήγησαν στη σύλληψη δύο αστυνομικών: ο πρώτος συνελήφθη στις 31 Αυγούστου ως ύποπτος για επίθεση, ενώ ο δεύτερος στις 3 Σεπτεμβρίου ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Έρευνα και για τον ρόλο των ανωτέρων

Η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ενώ εξετάζεται παράλληλα εάν υπήρξε επαρκής εποπτεία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δεδομένου ότι στην ομάδα συμμετείχαν και ανώτεροι σε βαθμό αστυνομικοί. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλα στελέχη της αστυνομίας.



Μετά τις καταγγελίες, η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συγκρότησε ειδική στρατηγική ομάδα («Gold Group») με αντικείμενο τη διερεύνηση όσων συνέβησαν στη Βουδαπέστη.



Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε επίσημα τις δύο συλλήψεις, αναφέροντας ότι τα περιστατικά που εξετάζονται φέρονται να συνέβησαν στη Βουδαπέστη. Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για σύνθετη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν με τη μέγιστη σοβαρότητα κάθε καταγγελία για εγκληματική συμπεριφορά ή υπηρεσιακό παράπτωμα από αστυνομικούς.