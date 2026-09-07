Το μήνυμα ότι «το μέλλον ανήκει σε όσους διαβάζουν» έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κηρύσσοντας τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τα επίσημα εγκαίνια της 54ης Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα και το ψηφιακό περιβάλλον διεκδικούν διαρκώς την προσοχή μικρών και μεγάλων, ο κ. Τασούλας στάθηκε στη συμβολή της ανάγνωσης στην καλλιέργεια της σκέψης, στην υπευθυνότητα και στη λειτουργία της δημοκρατίας.

«Ένας λαός που παύει να διαβάζει, σιγά-σιγά παύει και να σκέφτεται μόνος του, και ένας λαός που παύει να σκέφτεται, κινδυνεύει να χάσει πολλά από όσα έχει κερδίσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τα βιβλία «κοσμήματα» και συνέδεσε την αξία τους με την προετοιμασία των πολιτών για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Όπως υπογράμμισε, η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται και στην ικανότητά τους να βοηθούν τον άνθρωπο να κατανοεί τα προβλήματα και να λαμβάνει υπεύθυνες αποφάσεις.

«Ένας επαρκής αναγνώστης είναι πάντα ένας επαρκής πολίτης και υπεύθυνος, ο οποίος σε μια δημοκρατία έχει λόγο για το μέλλον, αποφασίζει για το μέλλον και κρίνεται για αυτές του τις αποφάσεις», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά και στους νέους, εκφράζοντας προβληματισμό για την υποχώρηση της φιλαναγνωσίας. Παρότρυνε να «ξεκλειδώσουμε το μυστήριο της ανάγνωσης», ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά κάτι που θα τα συνοδεύει σε όλη τη ζωή τους: «την ικανότητα να σκέφτονται, αλλά και να ονειρεύονται».

Κατά την άφιξή του, ο κ. Τασούλας επισκέφθηκε το περίπτερο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, όπου συνομίλησε με τον καθηγητή Ευάνθη Χατζηβασιλείου και ενημερώθηκε για το εκδοτικό του έργο.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό σύνθημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο», φιλοξενεί 210 εκδοτικούς οίκους από όλη τη χώρα σε 285 περίπτερα.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα, δοκίμια, κόμικς και παιδικά βιβλία, αλλά και να γνωρίσουν αγαπημένους τους δημιουργούς στη «Γωνιά των Συγγραφέων».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις, μουσικές βραδιές και συναυλίες, καθώς και εργαστήρια, θέατρο σκιών και παραστάσεις για όλη την οικογένεια. Ξεχωρίζουν το τριήμερο αφιέρωμα στους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς του λόγου και οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την έκθεση να λειτουργεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 18:00–22:30

Παρασκευή και Σάββατο: 18:00–23:00

Κυριακή: 11:00–22:30

Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την οδό Μαυρομματαίων.