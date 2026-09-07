Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στην Κόνιτσα, χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν οι δασοκομάντος και οι δασεργάτες.

H μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας καίει για όγδοη ημέρα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης είχε ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις 31 Αυγούστου, πιθανότατα από κεραυνική δραστηριότητα. Η πυρκαγιά αυτή δυσκόλεψε πολύ τους πυροσβέστες, διότι καίει σε συμπαγές δάσος και οι εστίες είναι σε απόκρημνα σημεία.

Τις τελευταίες ώρες οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν βαθιά στην καρδιά του δάσους, φτάνοντας μέχρι τα πιο δύσβατα και απόκρημνα σημεία για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει κυρίως έρπουσα, προχωρώντας με αργό ρυθμό και καθαρίζοντας τον βελονοτάπητα, ενώ, όπου βρίσκει ξερά και κατάκοιτα γίνεται επικόρυφη.



Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή, συνεχίζοντας το δύσκολο έργο της πλήρους κατάσβεσης για την αποφυγή νέων μεγάλων ανατροπών στο μέτωπο.

Από τις υπόλοιπες φωτιές, οι σημαντικότερες σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση.