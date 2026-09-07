Τον σχεδιασμό των νέων στολών της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 06/09 στο Truth Social. Η εμφάνισή τους προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί εντόπισαν ομοιότητες τόσο με στρατιωτικές στολές της ναζιστικής περιόδου όσο και με εκείνες που φορούν στελέχη της Αυτοκρατορίας στις ταινίες «Star Wars».

Οι νέες ενδυμασίες κινούνται κυρίως σε σκούρους γκρι και μαύρους τόνους. Σε εμφανή σημεία έχουν τοποθετηθεί τα διακριτικά της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, τα οποία εμφανίζονται μεταξύ άλλων στο καπέλο, στη ζώνη και στο επάνω μέρος της στολής.

Everybody knows you don't get any respect in space without the knee-high leather boots.



Also here's a nazi SS uniform for no reason in particular. https://t.co/Fo80GWooJO pic.twitter.com/8S9dOIeMjy — New Dirty Bastard (@acwTX) September 6, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post, βασική πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό αποτέλεσε το «Starship Troopers», η ταινία επιστημονικής φαντασίας που κυκλοφόρησε το 1997 και βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν. Η ιστορία τοποθετείται στον 23ο αιώνα και ακολουθεί τη σύγκρουση της ανθρωπότητας με μια εξωγήινη φυλή γιγαντιαίων πλασμάτων που θυμίζουν έντομα και αποκαλούνται Αραχνοειδή.

Ωστόσο, η αισθητική των στολών οδήγησε πολλούς χρήστες του διαδικτύου σε διαφορετικούς συνειρμούς. Εκτός από τις αναφορές σε ναζιστικές στρατιωτικές ενδυμασίες, αρκετοί τις συνέκριναν με τις χαρακτηριστικές στολές των αξιωματικών της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας στο κινηματογραφικό σύμπαν του Τζορτζ Λούκας.

Η εμφάνιση των νέων στολών προκάλεσε γρήγορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν ότι θυμίζουν επίσης τις στολές των αξιωματικών της Αυτοκρατορίας από το «Star Wars».

«Τέλεια, πάτε για Γαλαξιακή Αυτοκρατορία! Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σας!», σχολίασε σκωπτικά ένας χρήστης.

«Μοιάζει πάρα πολύ με στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού από το Star Wars», έγραψε ένας δεύτερος.

Il Presidente @POTUS è una barzelletta.



Pubblica questa come possibile uniforme “next generation” della US Space Force.



Nella grafica c’è scritto esplicitamente che il design è ispirato alla “Starship Trooper uniform”. Cioè proprio Starship Troopers di Paul Verhoeven.



Piccolo… pic.twitter.com/OR8mh9IvRy — Fabio Lazza (@Fabopolis) September 7, 2026

«Συγγνώμη, αλλά αυτό μοιάζει με στολή της κακής Αυτοκρατορίας από το Star Wars», ανέφερε ακόμη ένας χρήστης.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (USSF) δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, αποτελώντας νέο κλάδο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων με αντικείμενο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δυνατότητες στο διάστημα.

Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δημιουργία στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας. Στόχος είναι να εκπαιδεύονται εκεί μελλοντικά στελέχη, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά, με εξειδίκευση στον αεροδιαστημικό τομέα.

Αναφερόμενος στο σχέδιο, ο Τραμπ συνέκρινε τη νέα ακαδημία με τις ήδη καθιερωμένες στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ: «Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Αννάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και σκέφτεσαι την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι υπέροχο. Όλες είναι υπέροχες, αλλά τώρα θα έχουμε και μια [ακαδημία] της Διαστημικής Δύναμης».

Νωρίτερα φέτος, η USSF παρουσίασε αναλυτικά τα σχέδιά της για την προστασία των αμερικανικών διαστημικών δυνατοτήτων και την επίτευξη «διαστημικής υπεροχής», σε εγχειρίδιο με τίτλο «Space Warfighting: A Framework for Planners» («Διεξαγωγή Πολέμου στο Διάστημα: Ένα Πλαίσιο για Σχεδιαστές Επιχειρήσεων»).

Στο έγγραφο, η «διαστημική υπεροχή» ορίζεται ως ο «βαθμός ελέγχου που επιτρέπει στις δυνάμεις να επιχειρούν στον χρόνο και στον τόπο της επιλογής τους, χωρίς απαγορευτικές παρεμβολές από διαστημικές ή αντιδιαστημικές απειλές, ενώ παράλληλα στερεί την ίδια δυνατότητα από έναν αντίπαλο».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ εμφανίζεται σε εικόνα ως κυβερνήτης διαστημικού σκάφους της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης. Γύρω του διακρίνονται μέλη του πληρώματος που φορούν τις νέες στολές, ενώ στο φόντο απεικονίζεται η Γη με εκρήξεις σε διάφορα σημεία της.

Η συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζει ένα φανταστικό πολεμικό σκηνικό και δεν προκύπτει από αυτήν ότι οι εκρήξεις απεικονίζουν πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ή ότι, όπως αναφερόταν στο αρχικό δημοσίευμα, έχουν «προφανώς» διαταχθεί από τον ίδιο τον Τραμπ.