Στην αντιπαράθεσή της με τον Αντώνη Σαμαρά, στην πολιτική στάση του Κώστα Καραμανλή, αλλά και στην ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη.



Δεν έλειψαν οι αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, η σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ προηγούμενων δεκαετιών και η παραδοχή ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είχε πολιτικό κόστος για το κυβερνών κόμμα.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο Action 24, άσκησε κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι «λέει ό,τι τον βολεύει», ενώ αναφέρθηκε και στη διαγραφή της από τη ΝΔ: «Έδωσα μάχη για εκείνον και αυτός με διέγραψε».



«Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον Σαμαρά»

Παρά τις αιχμές, η Ντόρα Μπακογιάννη επέμεινε ότι η διαφωνία της με τον πρώην πρωθυπουργό έχει πολιτικό χαρακτήρα, συνδέοντας τη στάση της με την ανησυχία της για τις εξελίξεις στη χώρα.

«Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον Σαμαρά, είμαι στεναχωρημένη, αλλά εγώ ανησυχώ για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην τοποθέτησή της έδωσε έμφαση στην πολιτική υπευθυνότητα και στην ανάγκη σταθερότητας απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.



«Δεν πιστεύω ότι ο Καραμανλής θα πληγώσει την παράταξη»

Για τον Κώστα Καραμανλή, η πρώην υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στάση του δεν θα αποβεί σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν πιστεύω ότι ο Καραμανλής θα πληγώσει την παράταξη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας στο εσωτερικό του κόμματος.



Η αιχμή για τη ΝΔ του 2012 και το 18%

Η συζήτηση για την πορεία της παράταξης έφερε τη Ντόρα Μπακογιάννη και στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2012. Η ίδια συνέδεσε τη χαμηλή επίδοση της ΝΔ με την εικόνα και την πολιτική ταυτότητα του κόμματος εκείνη την περίοδο.

«Η ΝΔ πήρε 18% το 2012 γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία», υποστήριξε. Κατά την εκτίμησή της, το αποτέλεσμα αποτύπωνε την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες της παράταξης, αναδεικνύοντας την ανάγκη διατήρησης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους ψηφοφόρους.



Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: «Υπήρχε κόστος, αλλά ήταν στο πρόγραμμά μας»

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναγνώρισε ότι η νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών προκάλεσε πολιτικές απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Υπερασπίστηκε, ωστόσο, τη συγκεκριμένη επιλογή, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε προγραμματική δέσμευση.

«Υπήρχε κόστος για τη ΝΔ από τον γάμο των ομόφυλων, αλλά ήταν στο πρόγραμμά μας», σημείωσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ισότητας και της αποδοχής διαφορετικών μορφών οικογένειας, καθώς και στην ανάγκη διαλόγου για ζητήματα δικαιωμάτων.



Η σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ της παλιάς εποχής

Σχολιάζοντας την αντιπολίτευση, η πρώην υπουργός επέλεξε να αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ προηγούμενων δεκαετιών, συνδέοντας τη σύγκρισή της με το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας.

«Αν είχαμε απέναντί μας το ΠΑΣΟΚ της παλιάς εποχής, δεν θα υπήρχε καμία ανησυχία στην Ελλάδα», δήλωσε, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τη σημερινή πολιτική κατάσταση.



Για Τσίπρα: «Τον είχαμε, τον δοκιμάσαμε»

Στο σκέλος της συζήτησης για τον λαϊκισμό, η Ντόρα Μπακογιάννη ρωτήθηκε αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ανάδειξης ενός αντίστοιχου ηγέτη στην Ελλάδα. Απαντώντας, επέστρεψε στην περίοδο του 2012 και στη συνέχεια αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα.

«Όχι, γιατί εμείς τον είχαμε τον ταλαντούχο λαϊκιστή ηγέτη το 2012. Τον είχαμε, τον δοκιμάσαμε», είπε.

«Ο Τσίπρας που είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής ηγέτης, όταν ήρθε και είπε για τα νταούλια ήταν αυτό: νέος, ωραίος, νέος και ταλαντούχος λαϊκιστής. Αυτή ήταν η κατάσταση», πρόσθεσε, ασκώντας κριτική στη ρητορική του πρώην πρωθυπουργού κατά την πολιτική του άνοδο.